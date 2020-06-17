「Taoyuan Helps」 援助防疫物資　給美荷日3國友好姊妹城市

▲桃園市長鄭文燦感謝敏成公司致贈10萬片醫療用口罩。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導



新冠肺炎疫情肆虐全球，桃園市援助友好、姊妹城市不遺餘力，寄送口罩、乾洗手、護目鏡、手套及防護隔離衣等防疫物資，給予美國、荷蘭及日本等13城市，希望桃園模式「桃園挺你 挺你的桃園Taoyuan Helps」，讓國際友人們感受到來自桃園溫暖。

▲▼日本、美國等姊妹市也感謝桃園致贈防疫物資。（圖／桃園市政府提供）





桃園市政府17日舉行市政會議，市長鄭文燦感謝敏盛醫療體系執行長楊弘仁、敏盛資產公司董事長張長榮、敏成公司董事長古思明代表捐贈10萬片醫療用口罩。鄭文燦說，敏成公司是桃園在地的口罩製造廠商，這次也是「國家口罩團隊」一員，支撐口罩產能，慷慨捐贈10萬片醫療用口罩，做為本市捐助締盟城市防疫之用，敏盛醫療體系在醫院和防疫物資整備上貢獻甚多，特別表達謝意。



本著「桃園挺你 挺你的桃園Taoyuan Helps」， 桃園模式援助友好及姊妹城市援外物資中，寄送包括口罩、乾洗手、護目鏡、手套及防護隔離衣等防疫用品給美國加州聖貝納迪諾郡、洛杉磯郡長堤市、德州達拉斯郡、嘉倫市、大草原市、休士頓市，荷蘭烏特勒支市，日本千葉縣、成田市、石川縣加賀市、香川縣和宮崎縣。



其中寄送給日本友好城市的加賀市長接獲物資後也致贈感謝狀表達感謝之意。

千葉縣、成田市物資透過千葉台商會長鍾幸昌代為捐贈，成田市吉祥物鰻成君和桃園吉祥物「ㄚ桃‧園哥」玩偶也出席記者會，鰻成君更透過推特感謝，「桃園市的朋友們給予成田市大力支援！」各篇友好城市受贈推文中，日本網友留言多表示感謝，並期待疫情過後到桃園旅遊，感謝來自桃園的溫暖援助。

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