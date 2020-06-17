新冠肺炎大解封　台南學校上呼吸道群聚感染增加

▲近日台南市有學校通報有學生上呼吸道疑似群聚感染，衛生局請學童、家長及民眾注意落實呼吸道咳嗽禮節。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情6月7日大解封，台南市衛生局出，近日台南市有些學校通報有學生上呼吸道疑似群聚感染，衛生局通報各校，請學童、家長及民眾仍要注意落實呼吸道咳嗽禮節，有類流感症狀請就醫並戴口罩在家休息，平日要注意手部衛生勤洗手，以減少上呼吸道疾病之流行。

台南市衛生局近日天氣多變化，類流感門急診人次進入反轉升溫期，而學校針對學生有上呼吸道感染，都會持續進行通報，上周通報案件也有增加趨勢，但經就醫檢查確定只是一般流感。

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衛生局呼籲民眾務必加強勤洗手、加強消毒、戴口罩等個人防護措施，如有類流感症狀應落實生病就醫及在家休息並戴口罩，避免出入人潮擁擠的公共場所，以減少病毒傳播風險。

衛生局指出，依據衛生福利部疾病管制署監控資料顯示，台南市6月7日至13日類流感門急診就診人次為2372，較前一週2085人次上升13.8％。今年流感重症通報確診人數（截至6月16日）台南市累計38例流感併發重症病例，其中又以H1N1為主（佔94.7％），1個死亡案例。

台南市長黃偉哲表示，台南市流感疫情於2019年12月24日宣布進入流行期，並於今年3月3日宣布脫離流行期，目前持續處低水平，惟近期時序進入梅雨季，類流感門急診總人次近4週連續上升，且新型冠狀病毒感染症狀與類流感相似，故民眾仍不可輕忽，持續作好個人手部及呼吸道衛生，若出現發燒、咳嗽等症狀，請戴上口罩儘速就近就醫，落實生病在家休息，避免疫情傳播。衛生局也會進行醫院及人口密集機構感控查核並宣導流感防治，以減少群聚發生。

公費流感抗病毒流感藥劑，只要符合條件如下：1、流感併發重症」通報病例；2、「新型A型流感」通報病例；3、孕婦經評估需及時用藥者；4、確診或疑似罹患流感住院（含急診待床）之病患；5、具重大傷病、免疫不全（含使用免疫抑制劑者）或流感高風險慢性疾病之類流感患者；6、未滿5歲及65歲以上之類流感患者；7、肥胖之類流感患者（BMI≧30），無須進行快篩，依醫師專業評估給藥。

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