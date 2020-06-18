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趙少康批陳時中沒升副院長是「政府短視」：給另個高明的人也罷了竟給沈榮津

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▲趙少康18日談論陳時中沒升任行政院副院長一事。（圖／翻攝自YouTube／少康戰情室）

▲趙少康18日談論陳時中沒升任行政院副院長一事。（圖／翻攝自YouTube／少康戰情室）

記者蘇晏男／台北報導

行政院副院長陳其邁請辭出征高雄市長補選，疑缺將由經濟部長沈榮津接任、副部長王美花則升職部長。對此，資深媒體人趙少康17日在節目上坦言，本來看好衛福部長陳時中擔任副院長，結果人選竟是沈榮津，讓他直言「政府不應該那麼短視」。

趙少康指出，原本大家都在猜測陳時中接任副院長，最早他也覺得陳時中防疫做得不錯，應該升副院長，「政府不應該那麼短視」為什麼呢？因為不知道疫情什麼時候會再爆發，不能用過即丟，「說陳時中當疫情好的時候很厲害，然後現在疫情趨緩了，覺得不重要了」。

趙少康表示，陳時中現在看起來，「蘇貞昌也罵他啦，蔡英文臉書也反對他等等」，所以看起來陳時中現在好像就紅那麼幾天，連陳時中自己都知道，「說你們要我選新北市長、台北市長，可是我民調一直低成這樣子，人氣低下，你們還叫我選什麼呢」。

趙少康說，現在人氣要跌很快的，立刻說上就上 立刻就跌下來了，結果輸給沈榮津，你說給另外一個多高明的人也罷了，「給經濟部長沈榮津」。

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