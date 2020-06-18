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張善政籲陳時中健保政策應「預防勝於治療」：這才是「神壇上的神」該做的事

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▲前行政院長張善政。（資料照／記者林敬旻攝）

▲前行政院長張善政。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部長陳時中近日因健保醫材自付差額上限政策引發議論。對此，「Yahoo論壇」18日發佈一則前行政院張善政的投稿，內文不僅建議欲提高健保費的陳時中，運用「預防勝於治療」思維，才能真正良性控制健保開銷，還批陳時中應退出衛福部每天的柴米油鹽事務，靜下心想清楚「在一個神壇上的神，應該做什麼事」。

「陳時中可不可以更有格局一點？」張善政18日在臉書張貼他的投稿，其內文指出，陳時中因健保醫材自付差額上限政策自嘲跌下神壇，但「嚴重性可不是幽默自嘲一下就可以應付過去」；且陳時中準備提高健保費，顯示想法仍不脫健保的「量變」政策，繼續在玩「預算」-「開銷」無止境追趕遊戲，不過「這些作法，都不是神壇上的神該有的格局」。

對於健保政策，張善政建議「預防勝於治療」，因為大部分健保支出都用在民眾生病之後的治療，而非前端的預防保健；且政府病前保健預算編列在國民健康署，不過比起健保預算，兩者相差百倍。

所以張善政認為，與其調漲健保費這種「量變」工作，不如運用新的科技工具，促成健保「質變」，其開銷才能真正被良性控制，至於做法，就是把補助早期篩檢的癌症項目逐漸涵蓋到前十大死因的疾病，減少末期癌症無效醫療的支出。

張善政進一步表示，如果能先針對目前重大死亡病因用新科技進行各種篩檢，就有機會讓這些疾病死因排名下降，節省末期無效的醫療健保支出，「這是醫界、民眾雙贏的事」，否則，我們將眼看健保總額從2013年的5531億元逐年成長，預估2025年將增至9000億元，健保將成為無底洞。

張善政還提到，若透過普篩、檢測，所收集到的醫療大數據，配合正夯的人工智慧，「大健康產業」（精準醫療）有機會因而啟動，「這對醫界、產業界，是新世紀的一個新機會」。

最後，張善政提醒陳時中，他應退出衛福部每天的柴米油鹽事務，靜下心想清楚在一個神壇上的神，應該做麼事，才會讓大家長久記得他的「神蹟」，「永續的健保、讓民眾有高水準的健康、免於長期無效的末期醫療，才是一個神級部長當為」。

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關鍵字：

張善政陳時中健保

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