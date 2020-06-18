　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨摧毀韓國瑜　李正皓爆下一個目標「派大咖狙擊侯友宜」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼李正皓爆民進黨的下一個目標，會派出大咖把侯友宜狙擊在新北市。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲李正皓爆民進黨的下一個目標，會派出大咖把侯友宜狙擊在新北市。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

前高雄市長韓國瑜已經因為罷免離任，各界預測誰是民進黨在政壇上最大的威脅。政論名嘴李正皓在新聞節目《關鍵時刻》上指出，國民黨下一個最強棒就是侯友宜，當然就是下一個要摧毀的目標，「敵人就在本能寺，本能寺就是新北市！」所以這就是總統蔡英文日前去九份拚觀光，卻沒有跟侯友宜同台的原因。

主持人劉寶傑引言指出，之前談過一個問題，韓國瑜已經被民進黨摧毀了，那韓國瑜之後，誰會是民進黨要摧毀的目標？現在已經浮出檯面了就是侯友宜嗎？

李正皓表示，下一個國民黨的最強棒就是侯友宜，但是即便侯友宜知道蔡英文要到新北市，都不是從正常管道得知，所以蔡英文已經在這次的行程，向民進黨表達了「敵我意識」。

李正皓指出，為什麼新北市這麼重要？因為新北市選舉人數高達332萬人，拿下新北市等於2年後的新北市會很好選，如果蔡英文能夠派出一個可靠強力的人選，把侯友宜狙擊在新北市，國民黨士氣大敗「2024還要選嗎？」即便沒有成功狙擊侯友宜，但是把他牽制在新北，無法22縣市輔選，對於民進黨來說還是情勢大好。

▲▼李正皓認為，民進黨現在已經在思考陳時中要對蔣萬安還是侯友宜。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲李正皓認為，民進黨現在已經在思考陳時中要對蔣萬安還是侯友宜。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

李正皓分析，對民進黨來說這時候就要思考陳時中這張好牌，「要拿去對蔣萬安還是對侯友宜」，但是蔣萬安其實沒有那麼難打，吳怡農就已經讓他脫一層皮了，如果派陳時中對蔣萬安贏的機率很大，可是如果讓陳時中對侯友宜就一兼兩顧，如果打敗侯友宜，整個台灣人口最大的縣市，就被民進黨拿下來了。

▲▼劉寶傑表示，侯友宜被殲滅，國民黨就完了！（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲劉寶傑表示，侯友宜被殲滅，國民黨就完了！（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

劉寶傑表示，「而且，整個國民黨最有實權的百里侯，就被我殲滅了！那國民黨就完了！」

李正皓進一步分析，2022年如果侯友宜被陳時中殺掉，2024侯友宜也很難出來，等於把整個國民黨的未來殺掉，即使沒有殺掉，只是把侯友宜牽制在新北市，也划算，因為侯友宜明顯就是個吸票機，可以避免讓他到處輔選，增加其他候選人的媒體曝光度。

►夏天也要水煮蛋肌～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！　

ET快訊
台灣哪件懸案最毛？鄉民全指「這件」...抖問：所以人到底在哪
勒斃前女友還想姦屍！　狠男被判免死…6字理由曝光
牛津大學認證！　《ETtoday》網路媒體使用率第一名
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨摧毀韓國瑜　李正皓爆下一個目標「派大咖狙擊侯友宜」

幫推、投石發表聲明：公司成員沒有這兩人　所有政府標案都經得起檢驗

楊明州上任5天滿意度超高！藍議員揭密：因為是跟韓國瑜比

王淺秋曬韓團大合照！臉書17字吐真心話　網看完讚爆

兩韓聯辦成廢墟！王世堅曝南韓被看破手腳...「出了個馬英九」

雙北整合破功...新北不跟進YouBike2.0　將引進「無車柱」新系統

準備補考！傳出任陳其邁競總發言人　黃捷回應了

「靠陳其邁幫忙補」嘉嘉南高屏連一線　民進黨打造南方治理平台

政院擬修法放寬刑事補償範圍　人身自由未受限制也可聲請

陳其邁辦「告別演唱會」！揪陳時中合唱《針線情》：感情麻麻麻

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

24年努力！台灣告別口蹄疫　蔡英文：為台灣豬豬打開市場

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

Selina露營豪華新帳篷曝光　外型超像神殿...內部超溫馨！！

民進黨摧毀韓國瑜　李正皓爆下一個目標「派大咖狙擊侯友宜」

幫推、投石發表聲明：公司成員沒有這兩人　所有政府標案都經得起檢驗

楊明州上任5天滿意度超高！藍議員揭密：因為是跟韓國瑜比

王淺秋曬韓團大合照！臉書17字吐真心話　網看完讚爆

兩韓聯辦成廢墟！王世堅曝南韓被看破手腳...「出了個馬英九」

雙北整合破功...新北不跟進YouBike2.0　將引進「無車柱」新系統

準備補考！傳出任陳其邁競總發言人　黃捷回應了

「靠陳其邁幫忙補」嘉嘉南高屏連一線　民進黨打造南方治理平台

政院擬修法放寬刑事補償範圍　人身自由未受限制也可聲請

陳其邁辦「告別演唱會」！揪陳時中合唱《針線情》：感情麻麻麻

新北「公共自行車系統」即將嶄新登場　交通局長鍾鳴時：服務無縫接軌

台灣4縣市淪陷！「十足目虹彩病毒」致死率達8成　農委會18日召開記者會

新北25里榮獲「優質治安社區」　侯友宜表揚親頒認證標章

解放軍退役中將嗆「台灣目標已編號」　資深戰地記者冷回：大陸也被國軍編號

中職／范國宸三壘失誤就有大局　富邦單局失5分　

美國務院證實　蓬佩奧與楊潔篪將於夏威夷會面…未透露會談主題

中職／釣蝦場有破洞　林哲瑄中斷455次外野手無失誤紀錄

川普民調「落後拜登13％」！今年差距最大一次　施政滿意僅38％

中職／翁瑋均領軍保龍頭　施子謙沒輸過樂天

民進黨摧毀韓國瑜　李正皓爆下一個目標「派大咖狙擊侯友宜」

萌弟「屁屁硬卡」搶坐媽媽大腿　橘貓淡定不讓位：寶座是本喵的

政治熱門新聞

兩韓聯辦成廢墟！王世堅曝南韓「出了個馬英九」

傳出任陳其邁競總發言人　黃捷回應了

韓國瑜生日「自嘲最近失業了」

楊明州滿意度超高！藍議員揭原因

王淺秋曬韓團大合照！臉書吐真心話

摧毀韓國瑜下一步　李正皓：派大咖殲滅侯友宜

幫推、投石發表聲明：公司成員沒有這兩人　所有政府標案都經得起檢驗

韓國瑜身價暴增1795萬　單日爽賺170萬

花蓮慈濟徵人「時薪160、月薪25k」挨轟...院方回應了

共軍運8、殲10再闖我西南空域　空軍升空廣播驅離

雙北整合破功...新北不跟進YouBike2.0　將引進「無車柱」新系統

罷免黃捷連署已1.9萬份　新推三倍清「捷」袋！

砍掉政治提款機　江啟臣：國民黨「黨產歸零」全捐勞退休基金

獨／罷免陳致中份數曝光！發起人曝罷免理由

更多熱門

相關新聞

楊明州滿意度超高！藍議員揭原因

楊明州滿意度超高！藍議員揭原因

高雄市長罷免案6日通過，前市長韓國瑜已正式解職，目前由前市府參事楊明州擔任代理市長。對此，藍營議員葉元之在節目上說，無論現在楊明州做什麼事情，施政滿意度都會很高，「因為他的對比是韓國瑜。」

王淺秋曬韓團大合照！臉書吐真心話

王淺秋曬韓團大合照！臉書吐真心話

雙北整合破功...新北不跟進YouBike2.0　將引進「無車柱」新系統

雙北整合破功...新北不跟進YouBike2.0　將引進「無車柱」新系統

陳其邁辦「告別演唱會」！揪陳時中合唱《針線情》：感情麻麻麻

陳其邁辦「告別演唱會」！揪陳時中合唱《針線情》：感情麻麻麻

被罷免後過生日　韓國瑜許下三個願望！

被罷免後過生日　韓國瑜許下三個願望！

關鍵字：

韓國瑜罷韓李正皓關鍵時刻劉寶傑侯友宜陳時中新北市2022

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

峮峮死會！直擊小鬼「潛入香閨秘戀」

吳夢夢拍AV爆紅！媽傳訊怒飆對話曝光

嚇爆！爬山見樹幹下壓「發紺腐爛腳趾」

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

誆買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪性奴

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

學生「上呼吸道症狀群聚」！　陳時中憂心：大家警戒稍微變低

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

快訊／詐騙澎恰恰180萬元「陳董」落網　

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面