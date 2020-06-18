民進黨摧毀韓國瑜　李正皓爆下一個目標「派大咖狙擊侯友宜」

▲李正皓爆民進黨的下一個目標，會派出大咖把侯友宜狙擊在新北市。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

前高雄市長韓國瑜已經因為罷免離任，各界預測誰是民進黨在政壇上最大的威脅。政論名嘴李正皓在新聞節目《關鍵時刻》上指出，國民黨下一個最強棒就是侯友宜，當然就是下一個要摧毀的目標，「敵人就在本能寺，本能寺就是新北市！」所以這就是總統蔡英文日前去九份拚觀光，卻沒有跟侯友宜同台的原因。

主持人劉寶傑引言指出，之前談過一個問題，韓國瑜已經被民進黨摧毀了，那韓國瑜之後，誰會是民進黨要摧毀的目標？現在已經浮出檯面了就是侯友宜嗎？

李正皓表示，下一個國民黨的最強棒就是侯友宜，但是即便侯友宜知道蔡英文要到新北市，都不是從正常管道得知，所以蔡英文已經在這次的行程，向民進黨表達了「敵我意識」。

李正皓指出，為什麼新北市這麼重要？因為新北市選舉人數高達332萬人，拿下新北市等於2年後的新北市會很好選，如果蔡英文能夠派出一個可靠強力的人選，把侯友宜狙擊在新北市，國民黨士氣大敗「2024還要選嗎？」即便沒有成功狙擊侯友宜，但是把他牽制在新北，無法22縣市輔選，對於民進黨來說還是情勢大好。

▲李正皓認為，民進黨現在已經在思考陳時中要對蔣萬安還是侯友宜。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



李正皓分析，對民進黨來說這時候就要思考陳時中這張好牌，「要拿去對蔣萬安還是對侯友宜」，但是蔣萬安其實沒有那麼難打，吳怡農就已經讓他脫一層皮了，如果派陳時中對蔣萬安贏的機率很大，可是如果讓陳時中對侯友宜就一兼兩顧，如果打敗侯友宜，整個台灣人口最大的縣市，就被民進黨拿下來了。

▲劉寶傑表示，侯友宜被殲滅，國民黨就完了！（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



劉寶傑表示，「而且，整個國民黨最有實權的百里侯，就被我殲滅了！那國民黨就完了！」

李正皓進一步分析，2022年如果侯友宜被陳時中殺掉，2024侯友宜也很難出來，等於把整個國民黨的未來殺掉，即使沒有殺掉，只是把侯友宜牽制在新北市，也划算，因為侯友宜明顯就是個吸票機，可以避免讓他到處輔選，增加其他候選人的媒體曝光度。

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