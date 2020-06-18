Y字路口直行卻挨罰右轉未打方向燈　駕駛「提這條路」免罰

記者黃翊婷／綜合報導

羅姓男子去年10月24日下午5時許開車行經苗栗縣永貞路一段，明明是順著道路直行，卻被警察以「右轉沒有打方向燈」為由開單，罰鍰1200元，讓他十分不服。苗栗地院經過調查，確認羅男的確是直行，打方向燈反而會讓其他用路人誤會是要轉進小巷子，最後裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中提到，羅男當天駕駛小貨車行經苗栗縣頭份市永貞路一段與省道台13線公路連接處，因為右轉沒有依照規定打方向燈，被頭份警分局依法開單，他收到這張1200元的罰鍰很是不服，於是決定提出行政訴訟，替自己討回公道。

羅男強調，事發路口為台1線與台13線並線，直行至台13線，同樣都是省道直行，駕駛習慣判斷不用打方向燈，況且岔路口並不是直接在路口，而是在10公尺後，加上號誌燈是閃光黃燈，一般直行駕駛經過該路段都不會打右側方向燈，如果打燈，可能會讓後方用路人會錯意，以為是要前往另一條小巷子。

交通部公路總局新竹區監理所則認為，羅男的違規行為是民眾拍攝影片向警方檢舉，電子檔案經過查證並沒有剪輯或變造，他行經上述路段沒有打方向燈是事實，警方依法開單當然也沒有不當之處。

不過，苗栗地院調查後發現，這個路口右方有一條小巷子，經過小巷子後是Y字型道路，左方為省道台1線，右方則為省道台13線，如果羅男使用方向燈，的確會讓其他用路人誤會是要右轉進巷子，事實上他行駛於永貞路，通過路口後也是要繼續往前行駛於台13線，應為同一條道路，所以沒有使用方向燈的必要，最後裁定撤銷原處分，判他免罰，全案仍可上訴。