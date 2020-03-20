婚後跨海等老婆3年　人夫一查「限制入境要再加7年」崩潰休了

▲阿強與鳳鳳結婚，還以為找到真愛，等了3年卻是一場空。（示意圖／123RF，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗人夫阿強（化名）2017年9月間與印尼籍的鳳鳳（化名）登記成為夫妻，並資助對方在老家蓋房子，後來偶然發現老婆因為使用假的出生日期，早就被限制入境，才會遲遲沒有來台同住，去年3月間甚至突然失去聯繫，夫妻倆「跨海分居」長達3年，最後心寒訴請離婚，並在今年3月獲得苗栗地院法官裁准。

阿強在判決書中主張，鳳鳳是印尼國籍人民，先前曾來台工作，兩人因此結識，2016年11月間決定結婚，隔年9月才正式登記為夫妻，他履行承諾資助對方在印尼蓋房子，每個月也支付零用錢供花用，沒想到對方竟然隱瞞使用假的出生日期而遭限制入境一事，結婚後一天都沒有同居過。

阿強無奈表示，後來他查出使用假出生日期的事，鳳鳳的態度就越來越冷淡，去年3月完全失去聯繫，一想到夫妻倆因為這個原因「跨海分居」長達3年，至今也聯絡不上對方，這才心寒決定訴請離婚，斬斷這段有名無實的婚姻關係。

苗栗地院法官調閱內政部移民署的函文，確認鳳鳳的確因為填寫不實資料而被禁止入境，距離「解禁」還有長達7年的時間，考量到兩人婚後雖然約定在台生活，卻未曾同住，加上女方故意隱瞞對自己不利的消息，雙方婚姻信任基礎薄弱，感情已盡，難以期待繼續共處，最後裁定准許丈夫的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。