589萬買房一個月後變凶宅　前女屋主「備註多列一條」挨告詐欺

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓女子2016年11月以589萬元向林姓婦人買了一棟位於南投縣的房子，一個月後輾轉得知前前屋主的兒子2005年間在家中自殺，這才知道買到凶宅，氣得提告求償290萬元。雖然林婦主張當初簽約時就有備註「點交完不得主張任何法律訴求」，但被南投地院法官打臉，最後還是得賠償吳女125萬7000元的費用。

▲林婦堅稱，她事後看到前前屋主孫女的臉書，才知道賣出去的房子是凶宅。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

吳女在判決書中主張，當初雙方講好以589萬元成交，買下房子之後大約一個月，意外得知前前屋主的兒子是在家中自殺身亡，林婦明知這是凶宅，卻隱匿事實，害她在不知情的狀況下先付了580萬的價金，依據民法規定，對方應該返還溢領的買賣價金，總計290萬元；另外，林婦的兒子負責拿支票到銀行帳戶兌現，相當於無償取得利益，也屬於違法行為，因此也得賠償60萬元的費用。

對於上述指控，林婦反駁，買賣之時她不知道房子是凶宅，後來看到前前屋主孫女的臉書貼文，才知道曾經發生那樣的憾事，況且當初賣房是為了還債，已有刻意壓低買賣價金，低於行情市場，吳女也尚有尾款9萬元還沒給付，此外，雙方在買賣契約上有備註，點交完後買家不得主張任何法律訴求，縱使房子是凶宅，也不得主張任何權利。

林婦的兒子也跳出來表示，他並未參與母親與吳女之間的房屋買賣交易過程，只是把名下的銀行帳戶交給母親保管使用，支票兌現是母親分次提領，該款項為買賣房屋的價金，並非無法律上原因受領，當然也不是所謂的不當得利。

▲吳女買了一個月才知道住進凶宅。

南投地院法官認為，前前屋主兒子自殺一事屬實，該房屋的確屬於凶宅，就一般不動產交易市場的觀念而言，民眾對於此類房屋通常具有嫌惡畏懼心理，賣家也會降低交易價格，提升買家的購屋意願，雖然林婦主張簽約時並不知道那是凶宅，也未在交易過程中提及這件非自然身故的事情，但這也證明吳女買房時真的不知道這是凶宅。

法官接著說，林婦抗辯買賣契約有備註記載點交完不得主張任何法律訴求，但備註內容僅提到物品搬遷日期、廢棄物處理方式等，並不等於一簽下去就是放棄任何權利，上述所辯自不可採，最後裁定她涉及詐欺案件的附帶民事賠償，應賠償凶宅貶損30％的費用，也就是要歸還差價125萬7000元給吳女，全案仍可上訴。

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