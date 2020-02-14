老婆來台許願「帶我去吃喝玩樂」　同居41天落跑人夫傻眼放生

▲阿強和小霞只在台灣同居41天。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

阿強（化名）2017年3月間與大陸籍女子小霞（化名）結婚，沒想到對方來台提出想去酒店吃喝玩樂的要求，兩人僅同居41天就分開，之後整整失聯2年，不得已才決定訴請離婚，最後獲得苗栗地院法官裁准。

阿強在判決書中提到，兩人2017年3月7日先在大陸結婚，同年隨即返回台灣同居，只是妻子來台不久就說要外出工作，他不能接受，後來只同居了41天，對方就突然離家出走，至今都找不到人，一想到這段婚姻可能已經走不下去了，夫妻倆也沒有互信的感情基礎，因此提告請求判決離婚。

▲小霞想去卡拉OK或酒店。

阿強的母親也出庭證稱，媳婦離開之後就沒有聯絡，到提告之前已有2年，連打電話、寫信問候都沒有，「她來台後希望去吃喝玩樂，但兒子要上班、工作，而且她想去的是卡拉OK、酒店這樣的地方，所以兒子才不贊同。」

苗栗地院法官認為，阿強和小霞因為生活環境有差異，本來就需要一段時間磨合、培養感情，但依照證人所述，兩人婚後同居時間短暫，而且有1年以上相互斷絕音訊，難認彼此之間有深厚的感情，加上女方並未到庭或提出書狀聲明，可歸責程度又比較高，最後裁定准許男方的請求，判決離婚，全案仍可上訴。