分手後連偷兩次前女友家　傻男「從放狗側門落跑」遭討50萬

▲李男兩度潛入前女友家行竊。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗李姓男子與潘姓女子分手後，因為缺錢花用，竟然兩度偷偷跑回前女友家行竊，不僅偷走現金，還有價值2萬元的手鍊及戒指，反遭提告求償50萬元。苗栗地院法官認為，李男的行為的確侵害潘女的隱私權及居住安寧之人格權益，最後判他應賠償13萬2000元較為適當，全案仍可上訴。

潘女在判決書中主張，2018年8月28日凌晨3時許李男翻越庭院圍牆潛入住處，並偷走機車置物箱裡的2000元現金，接著前往3樓臥室竊取皮包內的1萬元現金，還有粉紅側背包裡價值2萬元的手鍊及戒指各一個，而且因為對方很熟悉她家環境，知道要從「放狗」的側門逃離，就算她發現有異也來不及追上，總計財產損害達3萬2000元。

潘女強調，這並不是李男第一次偷竊，先前也曾潛入住處拿走貨款，種種行為已經影響到她的居住安寧人格利益，導致身心恐慌受創，因此決定請求賠償精神慰撫金46萬8000元，加上損失財物的費用，總計求償50萬元。

雖然李男並未在言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明，但他偷竊一事在刑事方面已被判決10月有期徒刑確定。苗栗地院法官認為，他未經許可無故侵入住宅，還做出偷竊行為，的確侵害到潘女的隱私權及居住安寧之人格利益，且情節重大，衡量雙方經濟收入、損害等因素，最後裁定應賠償10萬元精神慰撫金較為適當，算上先前的財物損失，一共得賠償13萬2000元，全案仍可上訴。