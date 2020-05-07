　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

分手後連偷兩次前女友家　傻男「從放狗側門落跑」遭討50萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼皮夾,錢包。（圖／資料照）

▲李男兩度潛入前女友家行竊。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗李姓男子與潘姓女子分手後，因為缺錢花用，竟然兩度偷偷跑回前女友家行竊，不僅偷走現金，還有價值2萬元的手鍊及戒指，反遭提告求償50萬元。苗栗地院法官認為，李男的行為的確侵害潘女的隱私權及居住安寧之人格權益，最後判他應賠償13萬2000元較為適當，全案仍可上訴。

潘女在判決書中主張，2018年8月28日凌晨3時許李男翻越庭院圍牆潛入住處，並偷走機車置物箱裡的2000元現金，接著前往3樓臥室竊取皮包內的1萬元現金，還有粉紅側背包裡價值2萬元的手鍊及戒指各一個，而且因為對方很熟悉她家環境，知道要從「放狗」的側門逃離，就算她發現有異也來不及追上，總計財產損害達3萬2000元。

潘女強調，這並不是李男第一次偷竊，先前也曾潛入住處拿走貨款，種種行為已經影響到她的居住安寧人格利益，導致身心恐慌受創，因此決定請求賠償精神慰撫金46萬8000元，加上損失財物的費用，總計求償50萬元。

雖然李男並未在言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明，但他偷竊一事在刑事方面已被判決10月有期徒刑確定。苗栗地院法官認為，他未經許可無故侵入住宅，還做出偷竊行為，的確侵害到潘女的隱私權及居住安寧之人格利益，且情節重大，衡量雙方經濟收入、損害等因素，最後裁定應賠償10萬元精神慰撫金較為適當，算上先前的財物損失，一共得賠償13萬2000元，全案仍可上訴。

ET快訊
館長砸1500萬送員工4台BMW！「超奢華車款」曝光　每台都
蔡阿嘎桌面正妹被神出「竟是網民下任女友」　本尊嬌羞回應了
大賣場鼻祖級存在！當年一卡在手走路有風　1規定掀全網回憶殺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夜店女DJ東區→中和！Uber司機爬後座猥褻：嘴不小心碰到她的臉　下場出爐

夫死14年麵攤端盤子養大兒　單親媽見「受虐3月滿身彈孔」淚求保護

男凌晨找按摩女巧遇前任男友　被戴綠帽還遭持刀強押

9分鐘全都錄！美髮師和男客「店內直接來」　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

人畜都幫！母牛分娩難產　海巡士官長拉一把助「出關」

台南安平區超商暗夜槍響！男駕車朝路人開槍逃逸　警掌握特定對象追緝

分手後連偷兩次前女友家　傻男「從放狗側門落跑」遭討50萬

宜蘭三星鄉資源回收廠暗夜大火　燃燒近6小時撲滅

夫死14年麵攤端盤子養大兒　單親媽見「受虐3月滿身彈孔」淚求保護

夜店女DJ東區→中和！Uber司機爬後座猥褻：嘴不小心碰到她的臉　下場出爐

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

中尉排長輕生...269旅長稱很倒楣　家屬泣訴：生命沒了你們還我嗎？

人畜都幫！母牛分娩難產　海巡士官長拉一把助「出關」

台南安平區超商暗夜槍響！男駕車朝路人開槍逃逸　警掌握特定對象追緝

分手後連偷兩次前女友家　傻男「從放狗側門落跑」遭討50萬

宜蘭三星鄉資源回收廠暗夜大火　燃燒近6小時撲滅

夫死14年麵攤端盤子養大兒　單親媽見「受虐3月滿身彈孔」淚求保護

夜店女DJ東區→中和！Uber司機爬後座猥褻：嘴不小心碰到她的臉　下場出爐

9分鐘全都錄！美髮師和男客「店內直接來」　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男凌晨找按摩女巧遇前任男友　被戴綠帽還遭持刀強押

刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」　搶匪嚇傻逃到小琉球

桃園派遣工嗑毒　「正義哥」老闆拿球棒狂敲：敢在我公司做壞事的下場

最美星空搭光雕音樂會！2020台灣國際熱氣球嘉年華15場次曝光

海外疫情釀零件缺貨　上海特斯拉也傳「暫時停工」

臨床測試效果佳！安倍承諾：7日批准「瑞德西韋」治療新冠

慶APP升級再納8大功能！小7會員11時開搶「Switch健身環組合包」限量20組

77字分析萬元紓困之亂　周玉蔻：理解「世上苦人多」的現實了吧？

今早iPhone用戶開App狂閃退？災情原因曝光

人畜都幫！母牛分娩難產　海巡士官長拉一把助「出關」

東奧延期1年體操丁華恬加強高低槓　增競爭力放眼2022亞運

進入成功殿堂靠筆記！兩大Tips讓你輕鬆掌握高效人生！

多發性硬化症病友如何換季保健　防範新冠肺炎

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

社會熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」搶匪嚇逃

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

坎坷少年遭凌虐　惡雇主夫妻竟在網路曬恩愛　

被酸恐龍法官！司法院怒回12字…關掉麥克風

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

虐殺拉不拉多！兇殘男疑想脫罪隔天衝精神科

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

人夫激戰情婦　隔天他暴斃死在床上！元配還安撫小三

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

桃園某公司員工用毒　老闆私刑拷問引熱議

即／「苗栗縣長隨扈」陳屍關西服務區⋯死因待查

11歲兒目擊男友狠捅12刀！　她喊「快下車」慘1屍2命

更多熱門

相關新聞

酒駕5次又被抓　綁鐵工撕爛警公文

酒駕5次又被抓　綁鐵工撕爛警公文

有5次酒駕紀錄的鍾姓男子去年8月23日上午9時許在家中飲用啤酒，同日晚間10時許騎機車外出，途中遇到警員盤查，沒想到酒測超標，進了警局還一度氣到撕毀兩份文件，反而一罪變兩罪，最後被苗栗地院法官依酒駕、損壞公務員職務上掌管之物品罪，分別判處8月、3月有期徒刑，後者可易科罰金9萬元。

跨海等妻3年　人夫一查崩潰休了

跨海等妻3年　人夫一查崩潰休了

妻：帶我去吃喝玩樂　夫傻眼放生

妻：帶我去吃喝玩樂　夫傻眼放生

苗栗地院漏寄公文　里長多當9月解職

苗栗地院漏寄公文　里長多當9月解職

夫拒給弟結婚基金　新婚妻秒放生

夫拒給弟結婚基金　新婚妻秒放生

關鍵字：

苗栗地院

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

沒本事管自己老公還罵張庭！林瑞陽前妻遭辱罵

刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」搶匪嚇逃

國三女午夜16F墜亡！爸媽淚：老師害的

周揚青被酸「這麼快就找新男友」酒吧拍美照洩關係

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

劉樂妍砸百萬MV被曝光：我要扔掉，這是垃圾

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面