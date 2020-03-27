酒駕5次又被抓　綁鐵工撕爛警局「酒測紀錄表」下場曝光

▲鍾男第6次酒駕被抓。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

有5次酒駕紀錄的鍾姓男子去年8月23日上午9時許在家中飲用啤酒，同日晚間10時許騎機車外出，途中遇到警員盤查，沒想到酒測超標，進了警局還一度氣到撕毀兩份文件，反而一罪變兩罪，最後被苗栗地院法官依酒駕、損壞公務員職務上掌管之物品罪，分別判處8月、3月有期徒刑，後者可易科罰金9萬元。

判決書中提到，鍾男事發當天上午在家中喝啤酒，同日晚間10時30分左右從住處騎車前往苗栗縣頭份市後庄里，大約40分鐘後行經頭份市文化街與信義路路口，恰好遇到警員盤查，於是配合停車接受酒測，沒想到測得的吐氣酒精濃度達每公升0.83毫克，明顯超標。

鍾男被帶回警局，他越想越不滿，竟然在同年同月24日凌晨1時22分突然出手，撕毀警員製作的「本人逮捕通知書」及「酒精測定表紀錄表」，結果當場被逮捕，原本只違反一罪，這下還要再加一罪。

苗栗地院法官認為，鍾男先前有5次酒駕被判罰的紀錄，如今第6次酒駕被抓，可見根本沒有從前例記取教訓，甚至還因為不滿執勤警員而撕毀警局文書，行為實不可取，本應不宜寬恕，但考量到他犯後態度尚可，平時靠綁鐵工作維生，月薪僅2萬多元，還需扶養65歲的母親，最後依酒駕、損壞公務員職務上掌管之物品罪，分別判處8月、3月有期徒刑，後者可易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

● 飲酒過量，有礙健康

● 開車不喝酒，喝酒不開車