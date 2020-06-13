不是有保就好！　新鮮人規劃首張保單靠「3Q」不買錯

▲不少應屆畢業生即將投入職場，壽險業者提醒，社會新鮮人可從「3Q」來規劃第一份保單。（示意圖／視覺中國CFP）

記者紀佳妘／台北報導

隨著畢業季的到來，不少應屆畢業生即將投入職場，不過努力工作存錢之餘，也別忽略自身的保障，壽險業者提醒，職場青年可掌握「3Q」，也就是3個問題自我檢視，首張保單應配置實支實付醫療、意外等保障，避免意外或生病拖累生活。

剛步入社會的新鮮人，通常收入並不高，對保險規劃更要花在刀口上。國泰人壽建議，可透過3個問題（3Q）自我檢視，第一為是否騎車或開車上下班？所從事的工作，容易有職業傷害？應留意意外風險。

第二，是否工作壓力大，常加班或輪班？不愛運動，常吃油炸食物，飲食不均衡？應留意疾病風險；第三，有癌症等家族病史？嗜菸酒或檳榔？過胖、有三高？應留意重大疾病風險。

根據指揮中心今年3月公布的新冠肺炎確診個案分析報告，平均住院中位數就要24天，治療加上3次採檢陰性才能解除隔離，有些住院病人甚至要40、50天才能出院，這段期間無法工作的經濟損失，若積蓄無法支應時，又將造成家人額外的經濟負擔。

國泰人壽也從2019年理賠大數據發現，意外傷害、腫瘤及消化系統疾病是21至40歲年輕族群前3大理賠原因，顯現年輕人意外事故、疾病及醫療保障的重要性。

國泰人壽建議，初入職場的青年，首張保單可規劃住院手術、意外事故和實支實付等相關保障，可先用定期險，未來隨收入漸增或結婚、育兒等人生階段的改變需要，再以終身險提升保障、增加保額。

舉例來說，一名25歲女性從事一般行政的工作，若選繳費20年期，年繳保費6,881元（含1%保費折減），換算每日不到20元，即可獲得住院日額每天2,000元、住院實支實付每次最高20萬元、門診手術、特定處置費用每次最高2萬元的保障。

另針對年輕人在意的意外保障，也提供火災、水陸及航空交通工具的特定意外事故身故，最高4倍保險金額的加倍保障。若因意外發生1至6級失能，也按失能等級給付每月生活照護保險金。

國壽也提醒，許多年輕人都覺得爸媽已經幫忙投保，認為自己「有保」就好，但風險發生時，才驚覺自身保障不足，因此建議「保足」可以從投保的保障種類是否齊全，以及保障額度是否足夠來做檢視。

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