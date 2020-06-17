勞動部祭青年就業獎勵　鄭麗文諷「何不食肉糜」：可憐的是找不到工作的人

記者楊蕓／台北報導

勞動部推動「青年就業獎勵計畫」，應屆畢業的15至29歲青年，穩定就業最高可得補助3萬元。國民黨立委蔣萬安認為，勞動部只給短期刺激，可能導致畢業生為了拿獎勵金，即便是惡劣、低薪的勞動條件，也要迫使自己硬撐3個月再離開；立委鄭麗文也直呼勞動部何不食肉糜，不是大學生不去找工作，而是現在根本沒有職缺，可憐的是那些找不到工作的人。

▲國民黨團召開「搶救失業率 振興提前上路 夏季電價凍漲」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

新冠肺炎疫情衝擊就業市場，勞動部推出「青年就業獎勵計畫」，應屆畢業的15至29歲青年，6月15日起，持續受僱於同一雇主滿180天，獲發就業獎勵金2萬元，若達6個月時，再加發1萬元就業獎勵金，最高每人發給3萬元。

立委蔣萬安表示，勞動部看似立意良善，鼓勵畢業生找到工作，但很多專家認為只是在消化預算，短期也許能刺激畢業生投入職場，但後續如果沒有職業訓練配套、輔導等，就只是煙火式的撒錢政策而已。

蔣萬安批評，勞動部只給短期刺激，卻不思考為何長期以來失業率這麼高，是畢業生不願意投入職場，還是雇主沒提出新職缺？且過去數據顯示，畢業生要在三個月內找到工作非常困難，對於沒找到工作的畢業生又情何以堪？若畢業生為了拿到獎勵金，即便是惡劣、低薪的勞動條件，迫使自己趕快找到工作，硬撐三個月後再離開，對於勞動部希望讓年輕人有好工作有正面幫助嗎？

鄭麗文更批評勞動部何不食肉糜，可憐的是那些找不到工作的人，「你的意思難道是說大學生懶嗎？」現在是根本沒有職缺，不是大學生不去找工作，找得到的已經很優秀，找不到工作的人才需要被紓困，這是什麼邏輯。

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