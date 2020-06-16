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「大學畢業生不會Word、Excel！」老鳥搖頭嘆：就值22K　網正反吵翻了

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▲▼電腦,手機,3C。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

現在年輕人面臨低薪困境，不過就有老鳥直言，許多大學畢業生連Word、Excel都不會，能力堪憂，領最基本薪資也沒理由埋怨。一席話掀起論戰，不少網友認為，每個人專業領域不同，就算沒學過、碰過，照樣賺取高薪；但也有人表示，持續學習的心還是很重要的。

一名網友在dcard發文詢問，「最近公司來一個弟弟，他大學是運動管理畢業的，不會Excel、Word，請問有人遇過，大學畢業不會Excel、Word的嗎？」

請繼續往下閱讀...

同時，她也貼出類似情況，只見另一位職場老鳥在多年前抱怨，「我已經碰過太多大學生畢業出來不會用Excel、不會用Word、不會做簡報，打字速度還他X慢到爆炸，這樣要領22K，說真的妳／你就只值這個價，可惜這種人還是可以到高中補習班當導師，爽賺30K。」

他接著說，「要錢還是前途，什麼腦袋值什麼未來，薪水不合理大不了不要做，或是騎驢找馬累積經驗，同學不乏高中畢業就開始就業的，少數也有成為婚禮攝影師、化妝師、保險業主管，不過還是有很多建築系、設計系的朋友...哀，要出頭真的太困難，大學部起薪怎麼找也徘徊在30K，但因為投身相關行業，大環境的問題，無能為力，同樣是30K，至少我覺得面對後者的朋友，我願意和你們喝一杯。」

▲「大學畢業生不會Word、Excel！」老鳥搖頭嘆：就值22K　網正反吵翻了。（圖／翻攝自dcard）

▲原po覺得不解。（圖／翻攝自dcard）

po文一出掀起熱論，網友們紛紛回應，「很多人求學階段真的沒有Excel課程，而且有些科系確實也不會用到，但工作需不需要，有沒有自我進修又是一回事了」、「我不會Excel啊，但薪水也破50k了，每個人專業又不同」、「我同事碩士畢業不會Excel，而且還是商院畢業的」、「這種東西有需要再學就好啦」、「我不會Excel，平均薪資42k」、「Excel應該真的很多人不會，畢竟在學過程不會學到，但Word跟PPT不會就有點瞎囉」、「Excel看科系啊，很多都不會需要用到，會PPT代表他分組時不是把工作丟給別人的人，不會Word真的很扯，做報告一定會用啊，就算是用其他免費文書軟體，介面也很像，摸一下就會了」。

值得一提的是，自109年1月1日起，每月基本工資由2萬3100元調漲至2萬3800元，調幅為3.03%；而每小時基本工資則由150元調為158元，調幅5.33％。

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