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買筆電直省1萬！通路商「勤學專案」瞄準大學新鮮人

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼全國電子推出「500萬勤學方案」。（圖／全國電子）

▲全國電子推出「500萬勤學方案」。（圖／全國電子提供）

記者邱倢芯／台北報導

大考陸續放榜，準新鮮人對開學筆電需求爆增，全國電子趁勢推出「500萬勤學大募集」方案，獨家限定的Acer 15.6吋效能i7混碟獨顯戰鬥筆電共準備500台，準新鮮人與莘莘學子只要上傳符合申請辦法的准考證或學生證就能以24,900元的專案價將市價34,900元的筆電入手，每台筆電直接省下1萬元。

除此之外，全國電子還將原廠保固一口氣延長至四年，滿足大學生們求學四年的基本需求，此專案機種另再加贈一組變壓器，可以一組放宿舍、一組放家裡，不用帶來帶去，四年原廠保固及多一組的變壓器總市值7,200元，購買此次的優惠專案機直接省下1.72萬元。

全國電子「500萬勤學專案」筆電現省1秒申請活動辦法
•本活動方案每人限購一台，且須上傳109學測、109會考之准考證或108學年度學生證方符合本活動辦法申請資格，若符合資格，活動小組並將於上傳資料三個工作天內回傳申請成功簡訊，請於收到簡訊三個工作天後可至指定門市購買筆電，至遲須於109/6/15完成購買，逾期交易序號將自動失效。
•收到驗證碼後，請於10分鐘內認證完畢，逾期驗證碼將失效。若未收到驗證碼簡訊，系統5分鐘後會再次發送認證碼。若消費者手機門號設定拒收企業簡訊，則可能會收不到驗證碼簡訊。
•此一限定優惠方案消費時需全額一次付清，不再享舊換新或贈品等其他優惠方案，但仍可以享5期分期0利率優惠。
•門市一經選擇後無法修改，若需調整購買門市須致電客服專線。
•全國電子保留變更活動辦法權利，如有更動不另行通知。

另外，全國電子也指出，即將在5月底截止的「電腦舊換新」方案同樣受到消費者的熱烈迴響，5月底前消費者只要帶著任一品牌、機型或款式的電腦舊機，到全台的全國電子門市換購新電腦，舊機不需經過鑑價，立即能享有最高3,000元的現折優惠：
˙買INTEL Core i7舊換新現折2,500元(APPLE、Surface系列及特價商品、限量出清商品不適用)
˙買INTEL Core i5 舊換新現折1,500元(APPLE、Surface系列及特價商品、限量出清商品不適用)
˙買搭載INTEL 10代處理器舊換新再加碼折500元(指定機種再加碼)
˙指定機種加碼再送真無線藍牙耳機(不挑款)

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