國民黨雲林縣黨部聯合慶端午　祈福防疫2萬肉粽助弱勢　

▲國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、救國團雲林縣團委會主委李銘洲、各社團負責人，連袂在記者會場包粽子，為端午節公益活動揭開序幕。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨雲林縣黨部與雲林縣民眾服務社17日舉行「過端午祈福防疫愛心綿延助弱勢」公益關懷活動記者會，邀請雲林縣政府、救國團雲林縣團委會、立法委員林文瑞服務處、雲林縣婦女會、斗六市公所、日頭花姊妹協會等各社團的志工於6月20日上午十點，在國民黨雲林縣黨部前廣場包粽子，致送縣內2000戶弱勢，提前慶端午。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、救國團雲林縣團委會主委李銘洲、林文瑞委員服務處特助黃勝智、縣議員賴淑娞與各社團負責人，連袂在記者會場包粽子，為端午節公益活動揭開序幕。國民黨雲林縣黨部表示，端午節公益活動已邁入第三年，各社團的愛心志工持續熱烈響應參加包粽的行列，衷心感謝所有贊助企業及參與的所有志工、團體讓我們今年得以持續辦理。

縣黨部主委許宇甄指出，本次活動共有「愛心包粽、公益關懷、粽藝飄香、祈福防疫、精彩表演」等五大主題，6月20日一起在國民黨雲林縣黨部前廣場包粽子，預計包2萬顆粽子送至各鄉鎮之弱勢家庭共計2000戶把社會關懷之心、過節慶的情誼都包在粽子裡面，讓縣內弱勢家庭、邊緣戶及獨居老人都能一起歡喜過節。

▲搭配防疫祈福主題，將取香茅與避邪的芙蓉加入生煮水中，蒸出來的粽子更帶香氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

救國團雲林縣團委會主委李銘洲表示，20日當天現場也有愛心鑼，歡迎大家一起踴躍敲鑼獻愛心，將支持化為行動，當日募集的愛心所得將全數捐給華山基金會，誠摯歡迎大家一起來參加活動，將每顆粽子滿滿的愛心獻給縣內的弱勢家庭，感受到社會滿滿的溫情。

▲搭配今年防疫祈福主題，將取香茅與避邪的芙蓉加入生煮水中，蒸出來的粽子更帶香氣。（圖／記者蔡佩旻攝）



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