台灣獲口蹄疫疫區除名　雲林農業處：外銷還須符合國際肉品規格 

▲雲林縣養豬頭數佔全國約27%，以台灣目前的實際狀況，尚有1至2成需要仰賴國外進口，未來若大規模恢復出口，不僅得與國際肉品規格符合，設備也得提升。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

曾是全球第二大豬肉出口國的台灣1996年爆發口蹄疫後，至今24年，2020年6月16日台灣獲得「世界動物衛生組織」（OIE）認定正式從口蹄疫疫區除名，雲林縣為養豬大縣，總頭數佔全國約27%，雲林縣長張麗善表示，台灣自口蹄疫區除名後，接下來縣府也會鼓勵養豬戶嚴加控管生物安全，提升外銷競爭力。

雲林縣政府農業處指出，雲林縣目前有1200戶養豬戶約146萬頭豬。農業處表示，台灣目前的實際狀況，自主率約9成，有1至2成需要仰賴國外進口以彌補空缺，且大環境還面臨了環保、人力不足及成本高等問題，即便目前有外銷市場，但增養條件少，因此未來若大規模恢復出口，不僅得與國際肉品規格符合，設備也得提升。

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雲林縣長張麗善表示，畜牧產業的未來發展指日可待，預期將有新一代養豬農及業者崛起，改變生產及市場機制，去蕪存菁，連帶提升產能及糧食自主力，是產業正向發展的契機。

縣長張麗善說，為讓養豬業能保持一定品質，縣農業處會繼續輔導畜牧場加強生物安全，除可直接提升養成率，養成率高連帶成本也會下降，牧場的競爭力才會更好。

雲林縣動植物防疫所長廖培志指出，口蹄疫解封對整體防疫而言是個里程碑，但面對典型豬瘟等疾病，防疫工作仍不能鬆懈，依舊存在巨大威脅。



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