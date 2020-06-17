國寶肉體金身柯象「年度健檢」　回駕台灣博物館…鄉親設香案恭送

▲柯象木乃伊含椅座寬78公分、高130公分、深度87公分，肉身已成乾燥的棕色外皮，血管、胸骨、肋骨清晰可見，被台灣博物館列為國寶。（圖／翻攝自Facebook／柯象(大埤鄉大德村北極殿)

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣大埤北極殿「柯象金尊」被台灣博物館列為國寶，每年農曆3、4月柯象金尊會回駕博物館3個月，至8、9月再回北極殿安座，今（ 17）日上午回駕台灣博物館，鄉親設香案虔誠恭送，雲林縣長張麗善也特前往大埤北極殿上香與送駕。

雲林縣政府民政處指出，「柯象金尊」是台灣現存最早、歷史最久的肉體金身，距今已有130餘年歷史，據台灣博物館記錄，柯象木乃伊含椅座寬78公分、高130公分、深度87公分，肉身已成乾燥的棕色外皮，血管、胸骨、肋骨清晰可見，被台灣博物館列為國寶。

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雲林縣長張麗善表示，每年農曆3、4月柯象金尊會回駕博物館3個月，至8、9月再回北極殿安座，「柯象金尊」珍奇而重要之處，不僅在於保存的歷史悠久，以及受鄉民祭拜，更多的是藉由民間信仰所產生的、凝聚民心的力量。透過國家文物展示與廟會活動，增進國人對傳統廟會藝術的認識與喜愛，提升社區居民對傳統宗教禮俗的認識，並落實民眾在地認同，實在是一個非常有意義的盛會。

▲雲林縣大埤北極殿「柯象金尊」被台灣博物館列為國寶，每年農曆3、4月柯象金尊會回駕博物館3個月，至8、9月再回北極殿安座。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

大埤北極殿記載，「柯帝爺」生前是一名醫師，在清朝末年，曾在一場大火中救出玄天上帝金尊，受到玄天上帝託夢，並將金尊帶回祀奉，搭建大埤北極殿。之後柯象作為玄天上帝乩身救苦扶弱、為信眾解惑難事，得當地信眾愛戴及敬重。「柯象」帝爺公臨終前囑咐信眾將他的臉部鬍鬚刮乾淨封鎖入土角厝內，再以柴火煙燻，百日成佛，成為台灣罕見的「國寶木乃伊」，後人尊稱其「柯帝爺」祀奉於厝內，神蹟屢顯、有求必應，香火鼎盛，至今信徒無數。

▲「柯象金尊」珍奇而重要之處，不僅在於保存的歷史悠久，以及受鄉民祭拜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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