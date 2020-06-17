下週端午連假　交通部公路總局推出公共運輸優惠

▲2020年端午節共有4天連續假期，交通部公路總局推出國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施，鼓勵民眾於連假期間多加利用。（圖／雲林監理站提供）（下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

2020年端午節共有4天連續假期，交通部公路總局推出國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施，鼓勵民眾於連假期間多加利用公共運輸以紓解國道交通壅塞，雲林監理站為端午節連假期間，已督導轄內客運業者完成車輛與駕駛人整備，並因應疫情，做好防疫準備工作。

端午節公共運轉乘優惠期間實施時段自6月24日0時起至6月28日24時止，搭乘90條指定的中長途「國道客運路線」可享原票價平均約85折優惠，且搭乘國道客運、台鐵及高鐵10小時內轉乘在地客運，使用電子票證可享有1段票(或基本里程)免費優惠，另為便利連假期間出遊人潮，以電子票證搭乘39條「台灣好行」客運路線亦享有半價優惠。

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▲2020年端午節共有4天連續假期，國道路段暫停收費時間。（圖／雲林監理站提供）

雲林監理站站長吳孟峰表示，在地日統客運公司國道客運路線班車共計4條路線，配合本次票價優惠政策，旅客於連假期間搭乘日統客運國道班車全票每張可優惠50元，自2020年6月6日起預售端午節連假期間車票。於連假期間，亦可多利用雲林縣內在地公路客運業者班車或「台灣好行」路線前往各地熱門旅遊景點，讓出遊省錢又平順。詳細優惠資訊可至交通部公路總局網站查詢。

▲2020年端午節共有4天連續假期，小客車行駛國道管制路段。（圖／雲林監理站提供）





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