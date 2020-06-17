台灣豬肉與國際市場「脫軌24年」　養豬青年聯盟發聲：勇敢走入國際

▲台灣養豬業自1997年口蹄疫爆發迄今，即長期處於停滯萎縮的困境，16日獲得認定正式從口蹄疫疫區除名，對於重新銜接、開闢戰場有待考驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣豬肉與國際市場「脫軌24年」，2020年6月16日台灣獲得「世界動物衛生組織」（OIE）認定正式從口蹄疫疫區除名，曾是全球第二大豬肉出口國的台灣，對於重新銜接、開闢戰場有待考驗。「台灣養豬青年聯盟」近年積極參與未來畜產政策的制定，提出訴求、發聲呼籲，應勇敢面對競爭，邁步跨入國際市場。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠指出，二代青年豬農都是親身經歷過口蹄疫風暴，多年來養豬畜牧業長期處於停滯萎縮的困境，面對全球化帶來的嚴峻挑戰，認為政府與產業應選擇正面迎戰，而非自我邊緣化。包含農畜業在內的各項產業發展，更應跟隨貿易自由化的腳步，做好轉型工作，提升競爭力。

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張佑誠表示，台灣養豬業自1997年口蹄疫爆發迄今，即長期處於停滯萎縮的困境。如今加入TPP已勢不可擋，在各國產品將叩關長驅直入之際，與其坐以待斃、寄望政策保護與對產業毫無幫助的預算補貼，我們選擇致力於化危機為轉機，利用自由化的契機與國際接軌，藉此機會提昇產業水準，俾使養豬產業產生結構性轉型，厚植產業實力，以更優質的產品加入國際競爭。

「台灣養豬青年聯盟」列出幾點說明衷心期盼政府農政單位與全體養豬產業從業人員（包含飼料、藥品、疫苗、獸醫、屠宰、分切、運銷等業者）能目標一致朝此方向努力。

一、杜絕疫病，儘速擺脫口蹄疫疫區惡名。口蹄疫爆發後台灣豬肉的出口管道從此受限，面對進口豬肉來勢洶洶的夾擊，相關單位若不設法杜絕疫病，國內養豬業的發展將難以為繼。我們呼籲政府針對疫病提出有效解決方案，並徹底執行，為豬農重啟外銷大門。

二、優化豬肉產銷制度，逐步推動屠體交易，訂定豬肉評價標準。現行之毛豬活體交易制度係過去爲發展農家養豬副業所制訂。如今畜產業已朝向專業化及企業化方向升級，制定新型態的產銷制度，將有利於業者提升豬肉品質，滿足市場對豬肉產品差異化的需求。例如採屠體交易模式，共同制訂「豬肉分級體系」，朝生產高價位優質豬肉的精緻化路線前進。

三、積極協助提昇畜舍規格，共同落實環保規範與生物防治。養豬業為廢棄物產量較大之產業，希望能在政府的政策輔導以及相關技術與資材的提供下，推廣建立符合環保標準的現代化畜舍，精進廢棄物處理設備，畜牧戶共同落實環保法規與生物防治工作，在環保與產業發展上創造雙贏。

四、農地應合理化使用，設立畜產園區。「農地農用」為國家既定政策，然國內仍有多處大面積閒置農地，政府應重新規劃閒置農地的使用型態，朝專業農業生產園區與畜產園區進行開發，畜產園區的設立，除可解決因畜禽舍四處林立，造成周邊居民困擾外，再搭配有機肥料場的設立，將畜牧場集中經營管理，以提高畜產廢棄物的管理效益，建構生態性的循環農業。

五、擴大畜產政策意見交流，廣納青年豬農意見。畜產業的發展樣態已今非昔比，青年豬農們將面對的挑戰亦從國內擴大至國際。面對全球化的高度競爭，呼籲農政單位的畜產政策必須因時制宜，將市場的趨勢與畜產業界的需求納入政策制定考量，使政策成為協助產業有效升級的利器而非阻力。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠強調，台灣畜產水準欲得到升級，農政單位須傾聽青年豬農的聲音，而非閉門造車，日後研擬各項畜產相關措施與政策時，可主動邀請台灣養豬青年聯盟代表與會，爲求提昇台灣畜產水準，共同努力。

▲台灣養豬業自1997年口蹄疫爆發迄今，即長期處於停滯萎縮的困境，16日獲得認定正式從口蹄疫疫區除名，對於重新銜接、開闢戰場有待考驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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