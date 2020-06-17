　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

因應新冠疫情　海基會台商端午聯誼下周三閉門舉行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2019大陸台商春節聯誼酒會，蔡英文發表談話，照片已上傳後台。（圖／記者湯興漢攝）

▲原訂年初舉辦的大陸台商春節聯誼活動，宣布因疫情延期就目前已暫時沒有消息。圖為2019大陸台商春節聯誼酒會上，總統蔡英文出席並發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳政錄／台北報導

隨台灣新冠肺炎疫情出現緩解趨勢，在年初大陸台商春節聯誼活動「延期」後，據瞭解，海基會為與台商會長再續情誼，規劃於6月24日（下週三）下午，於台北知名飯店舉辦「小型、閉門座談聯誼活動」，這也將是前國安會秘書長李大維5日接任海基會董事長後，首次以此身分和多位台商面對面交流。

為傾聽台商心聲，期待發揮兩岸小兩會溝通效能，海基會每年於三節（春節、端午節、中秋節），舉辦大陸台商聯誼活動。

▲▼財團法人海峽交流基金會第十屆董監事第十一次聯席會議，同意李大維接任海基會董事長。海基會董事長李大維。（圖／記者陳政錄攝）

▲李大維6月5日正式接任海基會董事長一職。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，由於蔡政府上任後兩岸關係驟變，大陸台商出席意願降低，其實端午聯誼自2018年起，就改為閉門舉辦，另秋節聯誼也於去年9月時改採分組、不公開的閉門型式，這也讓外界關注原定於今年1月30日在圓山大飯店舉行的「2020大陸台商春節聯誼活動」，不料，最後因新冠肺炎疫情在大陸爆發，活動宣布基於健康與安全考量延期。

而後，海基會今年除陸續舉辦小規模閉門座談外，亦曾於5月27日，在前任董事長張小月卸任前，於海基會大樓與前來考察的立法院內政委員會委員，合併半公開舉辦台商座談，當時台商多數建議政府，應盡速推動兩岸商務「快捷通道」，一起拚經濟。

華南地區台商透露，本次端節閉門座談，雖大陸台商回不來，但還有不少台商會長仍因疫情留在台灣，所以出席率不一定比往年來得低。他補充，大家比較關注的，仍然還是在大陸與南韓、新加坡、德國、英國等都建立商務快捷通道後，兩岸何時才能比照辦理。

▲▼立法院內政委員會考察海基會暨台商座談。（圖／記者陳政錄攝）

▲海基會大樓日前曾舉辦「立法院內政委員會考察海基會暨台商座談」。（圖／記者陳政錄攝）

另一位台商會長坦言，受新冠疫情影響，現在兩岸只有幾個口岸有航班，且往來隔離均需要14天，「一來一往一個月就浪費掉了」，實在很難做生意，長久以往，不只台商業務受到衝擊，每年台灣透過台商賺取大陸近千億美元的貿易順差，都會被影響。

台商也擔心，本次疫情在北京復發，可能進一步讓大陸收緊原本疫情趨緩後的各項「新常態」作為，屆時台應商如何調整產業鏈布局、進行轉型升級；此外，《反滲透法》通過後，許多讓台商們人心惶惶的內容，以及兩岸ECFA的後續發展，也需要被釐清。

據了解，下周三舉行的大陸台商端午閉門座談聯誼活動上，海基會將安排政府各部門或專家學者，就台商關注的議題進行簡報。

►生火了！連我媽都用到發光

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
信義區正妹騎Ubike摔出「豪白雙乳」！本尊嬌羞回應了
被爆與柯文哲鬧不合！　蔡壁如憶20年緣分...說話了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

因應新冠疫情　海基會台商端午聯誼下周三閉門舉行

5天爆106例！北京全面進入「二級響應」　15項超嚴格防疫措施曝光

應急響應上調至2級！北京幼兒園、中小學、大學明日停止到校上課

快訊／離開北京需「7日內陰性證明」　疫情初判人際傳播＋物品污染

快訊／北京疫情升溫　全市進入二級應急響應

北京5天破百例！「首都機場+大興機場」各省際班線暫緩開通、臨時停運

禁止持有效簽證、居留許可外國人入境？陸外交部出面闢謠了

「We愛•空中課堂」首採線上+線下授課　講師曝後期製作人必備4條件

剛果3中國公民「新冠檢測陽性」？　中使館曝後續：2人已回國

中印邊境爆嚴重衝突！胡錫進：解放軍也有傷亡「印度別忘歷史教訓」

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

49歲鍾麗緹女團選秀熱跳《舞孃》　「肉色緊身衣」完美呈現魔鬼身材！

吳映潔《玩很大》失控制裁NPC　玩遊戲輸...她一句話打臉黃鴻升XD

宗教團體「野外放生」做功德！螃蟹綁繩都不拆...丟水中變放死

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

因應新冠疫情　海基會台商端午聯誼下周三閉門舉行

5天爆106例！北京全面進入「二級響應」　15項超嚴格防疫措施曝光

應急響應上調至2級！北京幼兒園、中小學、大學明日停止到校上課

快訊／離開北京需「7日內陰性證明」　疫情初判人際傳播＋物品污染

快訊／北京疫情升溫　全市進入二級應急響應

北京5天破百例！「首都機場+大興機場」各省際班線暫緩開通、臨時停運

禁止持有效簽證、居留許可外國人入境？陸外交部出面闢謠了

「We愛•空中課堂」首採線上+線下授課　講師曝後期製作人必備4條件

剛果3中國公民「新冠檢測陽性」？　中使館曝後續：2人已回國

中印邊境爆嚴重衝突！胡錫進：解放軍也有傷亡「印度別忘歷史教訓」

參加立院前社運5天沒睡！男帶吃宵夜性侵　女大生崩潰指認「鐵證」

因應新冠疫情　海基會台商端午聯誼下周三閉門舉行

川普簽行政命令「警務改革」　禁止使用鎖喉術對付嫌疑人

「膠帶木乃伊女屍」死狀駭人！警斥「想握拳都沒辦法」　鄰一句話啟動連鎖效應

「膠帶木乃伊」女師夜夜來索命　警上門他如釋重負：終於等到你們了

民宿砸車車主女兒再出面！撂狠話「絕對告到底」：我們要的不是錢…網路風向變了

英國發現新冠肺炎特效藥「地塞米松」　降低重症患者3分之1死亡率

快訊／死傷增加了！印度稱20官兵喪命　傳解放軍43人死亡或重傷

女友全程觀看！新北男夜唱後性侵酒醉妹　她悲喊：現在生理期

烤玉米賣多少算合理？農民出面精算…網一看「超低成本」氣炸：我是盤子

色狗狗跳姊姊背上硬壓狂舔脖子 邊舔邊晃臀...網笑：趕快報警XD

大陸熱門新聞

一打開門「樓梯消失了」　租客傻眼「只剩空洞」：房東沒通知！

北京疫情升溫　進入二級應急響應

北京進入「二級響應」　15項防疫措施曝光

北京幼兒園、中小學、大學明日停止到校上課！

約好一起死！2名國中女結伴跳樓身亡

即／北京：離京需7日內陰性證明

5天破百例！北京兩大機場各省際班線臨時停運

迷昏21歲短裙妹！司機「性侵直播」2000人觀看

北京病毒株變了　專家：恐爆第二波

印軍3人被殺害！陸外交部：對方越界攻擊

失戀女搭機發酒瘋　一拳打裂飛機舷窗

作文遭師指「太負能量」　小5生墜樓亡

北京確診破百「5天106例」！　全市進入緊急狀態

女殺人犯正翻90%神似林青霞！

更多熱門

相關新聞

英國發現新冠新藥　降低3分之1死亡率

英國發現新冠新藥　降低3分之1死亡率

全球都在尋找新冠肺炎（COVID-19）的特效藥與疫苗，英國研究員指出，發現一種類固醇地塞米松（Dexamethasone）可以有效治療重症患者，可以減低重症患者的死亡率3分之1，而且治療的成本只需要185台幣。

北京進入「二級響應」　15項防疫措施曝光

北京進入「二級響應」　15項防疫措施曝光

北京幼兒園、中小學、大學明日停止到校上課！

北京幼兒園、中小學、大學明日停止到校上課！

即／北京：離京需7日內陰性證明

即／北京：離京需7日內陰性證明

大聯盟超過8隊不希望2020年開季

大聯盟超過8隊不希望2020年開季

關鍵字：

新冠肺炎中國大陸台商兩岸海基會端午節快捷通道

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

「冷氣2個月沒關」電費786　網驚：非變頻

即／桃園女遭丈夫打氣筒狂毆　活活被打死

家家大姐掀家醜　譙紀曉君「喝醉奔母喪、不甩癌父」

身分證中1碼金典酒店Buffet享5折

快訊／中正紀念堂隨機砍人！老婦菜刀狂揮…1女受傷

孫安佐拖2年高中畢業！IG辣送福利「女友巨胸」

塑膠袋裝熱湯！7歲弟下面「只有1cm」　媽嚇壞...曝姊下場也超慘

即／死傷增加　印度：20官兵喪命

女兒手機交友遇狼　無助媽泣訴快被逼瘋

更多

最夯影音

更多
一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好
生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面