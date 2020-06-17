因應新冠疫情　海基會台商端午聯誼下周三閉門舉行

▲原訂年初舉辦的大陸台商春節聯誼活動，宣布因疫情延期就目前已暫時沒有消息。圖為2019大陸台商春節聯誼酒會上，總統蔡英文出席並發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳政錄／台北報導

隨台灣新冠肺炎疫情出現緩解趨勢，在年初大陸台商春節聯誼活動「延期」後，據瞭解，海基會為與台商會長再續情誼，規劃於6月24日（下週三）下午，於台北知名飯店舉辦「小型、閉門座談聯誼活動」，這也將是前國安會秘書長李大維5日接任海基會董事長後，首次以此身分和多位台商面對面交流。

為傾聽台商心聲，期待發揮兩岸小兩會溝通效能，海基會每年於三節（春節、端午節、中秋節），舉辦大陸台商聯誼活動。

▲李大維6月5日正式接任海基會董事長一職。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，由於蔡政府上任後兩岸關係驟變，大陸台商出席意願降低，其實端午聯誼自2018年起，就改為閉門舉辦，另秋節聯誼也於去年9月時改採分組、不公開的閉門型式，這也讓外界關注原定於今年1月30日在圓山大飯店舉行的「2020大陸台商春節聯誼活動」，不料，最後因新冠肺炎疫情在大陸爆發，活動宣布基於健康與安全考量延期。

而後，海基會今年除陸續舉辦小規模閉門座談外，亦曾於5月27日，在前任董事長張小月卸任前，於海基會大樓與前來考察的立法院內政委員會委員，合併半公開舉辦台商座談，當時台商多數建議政府，應盡速推動兩岸商務「快捷通道」，一起拚經濟。

華南地區台商透露，本次端節閉門座談，雖大陸台商回不來，但還有不少台商會長仍因疫情留在台灣，所以出席率不一定比往年來得低。他補充，大家比較關注的，仍然還是在大陸與南韓、新加坡、德國、英國等都建立商務快捷通道後，兩岸何時才能比照辦理。





▲海基會大樓日前曾舉辦「立法院內政委員會考察海基會暨台商座談」。（圖／記者陳政錄攝）

另一位台商會長坦言，受新冠疫情影響，現在兩岸只有幾個口岸有航班，且往來隔離均需要14天，「一來一往一個月就浪費掉了」，實在很難做生意，長久以往，不只台商業務受到衝擊，每年台灣透過台商賺取大陸近千億美元的貿易順差，都會被影響。

台商也擔心，本次疫情在北京復發，可能進一步讓大陸收緊原本疫情趨緩後的各項「新常態」作為，屆時台應商如何調整產業鏈布局、進行轉型升級；此外，《反滲透法》通過後，許多讓台商們人心惶惶的內容，以及兩岸ECFA的後續發展，也需要被釐清。

據了解，下周三舉行的大陸台商端午閉門座談聯誼活動上，海基會將安排政府各部門或專家學者，就台商關注的議題進行簡報。

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