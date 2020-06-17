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台鐵端午「第二波加班」又賣光！搶到票2天內取票　搶不到可搭站票

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▲▼台鐵,站務人員,交通,大眾運輸,雙鐵,火車,鐵道,月台,乘客,通勤,旅客,鐵路,上下班,列車,桃園火車站,剪票口,口罩,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲端午連假期間雙鐵將湧入大量旅客。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

端午連假將至，受到疫情和緩影響，國旅熱度大爆發，觀光、運輸業景氣回升，離島、花東住宿超滿，台鐵、雙鐵訂票率也大增。交通部台鐵局於連假期間加開38列車，今日凌晨開賣，台鐵局表示，第二波加開車次也幾乎賣光，尖峰時段僅剩南迴幹線有票。疏運期間每列次自強號限量販售120張站票，可多加把握。

台鐵局於6月24日至6月29日間，再加開38列次對號列車，今日凌晨0時起開放購票，台鐵局表示，第二波加開車票也幾乎完售，6月24日11時至6月25日20時往花蓮的長途自強號完售；24、25日往台東的車票也賣完；6月28日花東往台北的長途自強號車票售罄。

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▲▼台鐵,火車,交通,月台,電氣化鐵路,通勤,鐵道,人身事故,高壓電電纜線。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵局今開賣第二波加班車。（圖／記者李毓康攝）

西部幹線部分，往高雄方向24日13時到25日15時長途自強號車票賣完；高雄往台北方向28日7時以後車票也均已賣光。目前尖峰時段僅剩南迴幹線仍有空位。

台鐵局提醒，完成訂票的旅客應於2日內(含訂票當日)至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票，避免因逾期未取票影響自身權益。另外，端午連假疏運期間，將開放每列次新自強號於乘車當日限量發售120張無座票。

▲▼推拉式自強號,台鐵,火車,交通,月台,鐵路,通勤,PP自強號列車,鐵道。（圖／記者李毓康攝）

▲端午疏運期間自強號每列次限量販售站票。（圖／記者李毓康攝）

而高鐵部分，疏運期間共加開215班次列車（南下115班、北上100班），總計6天提供917班次列車的旅運服務。另於6月24日增開南下1337、1297二班次列車。截至今(6/17)日上午11時止，高鐵端午疏運期間共約41萬5千人次完成訂票。

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