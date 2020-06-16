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釣魚台主權爭議　謝長廷：沿襲馬英九「擱置爭議」共同開發

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駐日代表謝長廷（圖／記者季相儒攝）2139730

▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／台北報導

釣魚台更名爭議引發台日中三方關係緊張，國民黨立委更要求駐日代表謝長廷返台備詢。對此，謝長廷16日透過臉書表示，民進黨沿襲前總統馬英九所主張的「擱置爭議」共同開發，對台灣較有利。

謝長廷指出，這三年來，中華人民共和國的公務船，每個月平均有二次進入釣魚台海域，他們並不同意「擱置主權」，而且把領土當核心利益，沒有談判或對話的餘地。而中國未對釣魚台更名表達強烈抗議，道理和台日一樣，都是低調表達異議，因為最近中美貿易對抗，中國需要日本支持，中日相互示好之狀況下，不願破壞友好氣氛而低調處理，這只是不公開而己，遇到主權問題，平時關係再好也會神經緊繃，鐵青著臉表達立場，不會含糊，三方都是一樣，而這種外交的抗議或表達立場，是相當嚴肅的問題。

謝長廷表示，台灣主要是強調釣魚台是台灣的附屬島嶼，根據地理和地質釣魚台列嶼是和台灣連結一起，所以屬於台灣，外交部網站雖留有自古屬於中國的文字，但實務上已經不是訴求重點，這是我們跟中華人民共和國不一樣的地方，也避免和他們聯手。

謝長廷也提到，從馬英九時代對釣魚台開始主張擱置爭議共同開發，這個立場民進黨執政也沿襲，這是對外一貫性以及台灣整體利益的思考，但單就釣魚台而言，日前現狀是由日本管領，主張擱置主權其實對現狀管轄者有利，所以中華人民共和國對台灣或是釣魚台，都從不接受什麼擱置主權，但就台灣來講，過去我們主張兩岸擱置主權，事實上也是因為事實管轄者是我們，較為有利。

謝長廷也說，1970年的保釣運動風起雲湧，背景是美國把釣魚台交由日本管領；2012年保釣再起，背景是日本把釣魚台改為國有。這次是石垣市議會把登記改為登野城尖閣，或宜蘭縣議會通過改名為頭城釣魚台，都屬於地方自治權責，跟前兩次比，層次低很多，所以三方也都低調處理，不願擴大矛盾，影響當前的關係。而台灣一様也是思考目前的最大利益來拿揑分寸，「只是我們是民主國家，有時候在國會或媒體逼問下，必須亮出底牌而己。」

日本沖繩縣石垣市長中山義隆9日正式在6月定期市議會中提案，將該市宣稱包含在旗下行政區域的釣魚台列嶼行政地區名稱從「登野城」改為「登野城尖閣」。由於石垣市議會中執政黨議員佔多數，因此該議案極有可能通過，全案將於22日正式進行投票表決。然而石垣市此舉也引發主張擁有該列嶼主權的中國大陸與台灣不滿。

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