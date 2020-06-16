釣魚台被改名只能裝睡？孫大千：蔡英文當美日小弟的下場

▲蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

日本石垣市議會擬將釣魚台列嶼改名為「登野城尖閣」，預計22日議決。國民黨立法院黨團呼籲總統蔡英文登釣魚台宣示主權，並召回駐日代表謝長廷說明交涉過程，若蔡英文遲無回應，不排除安排考察行程登島。對此，前國民黨立委孫大千批評，這就是蔡英文自甘墮落成為美國和日本「小弟」的下場。

孫大千16日在臉書表示，面對川普政府在處理因種族歧視造成的全國示威抗議時的政府暴力，蔡英文只能夠當作沒看到，連一句話都不敢說，更別提嗆聲和美國抗議民眾站在一起。

孫大千指出，面對日本政府有意針對釣魚台進行更名的動作，蔡英文只能夠裝睡沈默，迴避閃躲，連一句話都不敢說，更別提親自登上釣魚台去宣示主權，原來蔡英文心中的民主價值和主權尊嚴就好像月亮一樣，遇到的對象不同，結果就不一樣。

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