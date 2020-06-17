蔡壁如喊話國民黨「自信一點」：陳其邁當高雄市長不一定做得好

▲蔡壁如。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

815高雄市長補選登記期限將於24日截止，民眾黨主動拋「藍白合作」，但國民黨新北市議員葉元之提醒，藍白合作是國民黨引清兵入關，很容易被吃掉。對此，民眾黨立委蔡壁如近日上網路節目時不僅表示，國民黨是比他們更大的黨，「我們才想會被它吃掉，這句話也太沒自信了」，還稱行政院副院長陳其邁若當選高雄市長，不一定做得好。

蔡壁如表示，合作要把自己心中原來那份先放下，然後重新思考這一局。她常講，2018年韓國瑜當選高雄市長，是因為高雄人想要改變，「為什麼要改變？為什麼要投給陳其邁？」就是覺得可能有需要改變的地方，高雄有很多高雄的問題，「所以你陳其邁上來，你就會做得好嗎？我覺得不一定」。

蔡壁如指出，高雄有很多化工汙染、空汙，如何改善？如果過去20年想要改變，早就改變了；再來就是如何讓高雄成為南台灣一個可以行銷的直轄市，「我覺得每個政黨對於一個地方的選民都有自己的想像」，在地也有自己支持的選民，那對自己的選民也要去負責。

蔡壁如認為，在選舉上面，「我們可以用一個比較放下，然後我還是推那句話」，台北市長柯文哲2014年以白色力量無黨籍身分參選，當時民進黨原本要推人選，但最後轉而支持柯；這也就是說，放下心中黨的那塊或是心中有警總那個想法，先放下，然後來討論這一局應該是怎麼樣，而非一開始就來盤算別人想要把你吃掉、把你滅掉，說真的，對自己要有自信一點。

蔡壁如還說，「當然韓國瑜做得不好，現在被罷免，這是另一回事」，所以還是重新思考定位、重新歸零來想一下，高雄人需要什麼樣的高雄在地候選人；民眾黨是柔性政黨，她自己會願意比較放下自我，大家用無黨籍的這步，比較容易跨得過去。

對於民眾黨出征高雄市長補選有無信心？蔡壁如坦言，如果跟國民黨藍白合作，比較有信心，不然單獨的話確實比較困難。

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