香港審判示威者　新增兩名13歲男女孩被控「暴動罪」

▲香港去年爆發反修例社會抗爭，期間爆發多次警民衝突，造成許多示威者被警方逮捕。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳政錄／綜合報導

在中共中央定調打擊「攬炒」、杜絕「黑爆」後，香港法院持續審判已被拘捕的「反修例」等社會運動示威者。其中據香港《文匯報》報導，16日在香港九龍城裁判法院及東區裁判法院，又新增兩名13歲的男孩、女孩，被控參與「暴動罪」上法院提訊。

報導稱，過去一年香港約9000個被拘捕的人中，有超過600人是未成年者，年齡最小的僅11歲。另繼先前一名13歲男孩被控參與「暴動罪」後，此次再有兩名男女孩被指控同樣罪名。

▲去年香港爆發的示威活動，衝突畫面怵目驚心。（圖／記者宋良義攝）

據了解，16日在香港九龍城裁判法院被提訊的女孩，她是在去年8月29日，參與深水埗警署外，被警方認定為示威者非法集結堵路、向警署投擲磚頭，以及用激光光束照射滋擾警署等的活動。當時，現場共有14人被捕，均被控參與「暴動罪」；11男3女被告中，年齡在13歲至28歲之間，當中10人是學生，另有2人無業，一人自稱廚師。

另位在東區裁判法院提訊的13歲男孩，則是在去年10月13日，被警方帶走，當時一名便裝警員在將軍澳遭黑衣人毆傷，伸縮警棍也被搶走，導致香港警方事後拘捕多位在將軍澳唐俊街及唐德街一帶參與暴動，並使用耳掛式口罩蒙面的示威者。

報導稱，該名13歲女孩遭提訊後，法官應控方申請將案件轉交香港區域法院7月7日再訊，並準當日提訊的個人，以1000港元至5000港元保釋，但須守宵禁及禁足令。

另名男孩的情況較為複雜，他原被控參與非法集結、非法禁錮、蓄意傷人及身處非法集結時使用蒙面用品4宗罪，但案件16日在東區裁判法院少年法庭進行再提訊時，控方申請將非法集結罪改為「暴動罪」，並要求同類案件合併處理，不過，辯方希望將案留在少年庭處理，法院最終決定將案件押後至6月23日在東區裁判法院再處理。

據香港警方日前在「反修例」大規模示威一周年時，公布的數據顯示，去年6月9日到截至今年5月31日止，香港已一共有8986人，在反修例示威活動中遭警方拘捕，警方控告了1754人，其中多數控告罪名為「暴動罪」，涉及人數為612人。

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