陳時中「功高震主」無緣副閣揆　鄭麗文酸：蘇貞昌容不下光環比他高的人

▲國民黨立委鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院副院長陳其邁將接受民進黨徵召投入高雄市長補選，副閣揆預計由經濟部長沈榮津接任，新任經濟部長內定王美花接任。對此，國民黨立委鄭麗文17日受訪時酸說「真的是官場現形記，不勝唏噓」，也證明了滿意度高的衛福部長陳時中真的「功高震主」，行政院長蘇貞昌身邊容不下一個光環比他高的人，替陳時中感到非常可惜。

鄭麗文表示，這段時間以來呼聲最高的陳時中，即便民意滿意度這麼高，接任副院長呼聲也很高，畢竟他是總指揮，如果可以把地位提升到行政院副院長，或者未來替民進黨披掛出征，副院長是一個很好的位置。

鄭麗文表示，隱隱約約大家應該都有感覺，這幾個月來蘇貞昌會不時「逆時中」，關鍵就在蘇貞昌，事實證明陳時中真的功高震主， 蘇貞昌身邊容不下一個光環比他高的人，這非常可惜！

鄭麗文表示，沈榮津長期都很聽話，迎合上意 ，果然最後乖乖牌勝出了，這說明了台灣這幾個月來，紓困、振興為何一蹋糊塗，因為經濟部長的心思完全沒放在苦民所苦，商家百姓面臨嚴重困局，他一心想的是怎麼迎合蘇貞昌，蘇貞昌荒腔走板的政策，他也不敢說實話，一路配合果然最後就高升。

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