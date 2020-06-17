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金與正狠炸兩韓聯辦30分鐘...南韓隨即切斷「開城工業區所有供電」

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記者王佩翊／編譯

北韓16日下午無預警炸毀位於開城工業區的兩韓共同聯絡辦事處，南韓當局16日證實，在當天下午3時20分左右，也就是北韓單方面轟炸聯辦的30分鐘後，南韓就已徹底切斷開城工業區內的所有電力供給。事實上，開城工業園區自從設立後，一直以來都是使用南韓所提供的電力，

▲▼北韓炸毀開城工業區內的南北聯合辦事處，爆炸的瞬間。（圖／路透）

▲北韓炸毀開城工業區內的兩韓共同聯絡辦事處，圖為爆炸的瞬間。（圖／路透）

北韓勞動黨第一副部長金與正16日下令炸毀南北韓共同聯絡辦事處，耗資南韓170億韓幣（約新台幣4.16億元）建設的聯辦瞬間夷為平地。根據《中央日報》報導，南韓政府相關人士16日透露，在當日下午3時20分左右就已經做出立即處置，將開城工業區的所有送電線路切斷。

▲▼北韓希望解除聯合國、美國經濟制裁，重新開放開城工業區。（圖／達志影像／美聯社）

▲兩韓共同聯絡辦事處被炸毀前的樣子。（圖／達志影像／美聯社）

開城工業區2007年完工啟用時，南韓電力在此建設送電、變電設施，此後開城工業區內部都是使用南韓所提供的電力。據了解，開城工業區所使用的電力是透過室外變電所的和平變電所送往工業園區內部。和平變電所的供電量為10萬kW，在開城工業區運作當時南韓電力則提供了3萬kW~4萬kW左右的電力。

另一方面，南韓在2016年開城工業區封閉以後也曾切斷電力供給，直到2018年南北韓關係改善，並共同決定設置聯絡辦事處後，才在同年8月重新恢復電力供給。此後，兩韓聯絡辦事處所需的所有電力，皆由南韓提供。

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