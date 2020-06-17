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文在寅「失望」快哭了！評金與正粉碎韓聯辦「太超過」：我很努力耶

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▲▼南韓總統文在寅17日在常春齋與前統一部長官共用午餐（圖／翻攝自青瓦台臉書粉專）

▲南韓總統文在寅17日在常春齋與前統一部長官共用午餐。（圖／翻攝自青瓦台臉書粉專）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅17日中午12時至下午2時（當地時間），於青瓦台常春齋宴請統一外交安保顧問文正仁（문정인）、前國家情報院長林東源（임동원）、前國會議員朴智元（박지원）等政要人員、國家元老出席午餐懇談會，針對近日兩韓關係分享看法。文在寅對北韓勞動黨第一副部長金與正的舉動，表示「非常失望」。

根據《朝鮮日報》，該午餐懇談會是北韓16日炸毀韓聯辦前就已經計劃好的場合，與會者事後向媒體透露文在寅對近日局勢的看法。文在寅失落地表示，「就任以來，我付出不少努力來改善南北韓關係，有時試著說服美國、有時試著說服金正恩委員長。但如今卻迎來北韓炸毀韓聯辦的局面，我對日後不明朗的未來，感到憂心忡忡。」

不過文在寅仍鼓勵道，「兩韓關係從過去至今就存在著各種困境。」

▲▼南韓總統文在寅17日在常春齋與前統一部長官共用午餐（圖／翻攝自青瓦台臉書粉專）

▲文在寅在談話中表示，未來致力於尋找突破現南北韓關係的出口。（圖／翻攝自青瓦台臉書粉專）

文在寅針對北韓單方面公開南韓欲派遣特使之消息評論道，「雖然好像有點太超過了，不過我將會持續摸索突破兩韓困局的方法，一方面說服美國、一方面說服北韓。」

與會官員建議文在寅，「這段期間盡量做好危機管理，別讓北韓有機會發起軍事挑釁，尋求突破問題點的出口。」

針對北韓連日來的挑釁行為，青瓦台17日發表聲明，重度抨擊金與正的言行太過無禮、粗魯，期盼北韓未來發言能更具基本禮儀。

►青瓦台回嗆金與正「缺乏常識且無禮」！　一旦採取軍事行動將面臨後果

►影／青瓦台硬起來！批金與正「粗莽言語」太超過...韓媒：兩強對峙無法避免

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