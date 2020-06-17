台大宅王改重判！亂刀砍殺女再吻屍　更二審無期徒刑

▲台大宅王張彥文更二審遭重判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

「台大宅王」張彥文2014年間，當街砍殺林姓女友47刀致死，還親吻屍體、猥褻等行為，檢方起訴求處死刑，一審獲判無期徒刑，二審改判21年6月，更一審更將殺人部分改判15年。案經撤銷發回更二審，高院認為他雖與死者家屬和解，但惡性重大、過度殺戮行為對社會重大危害，因此改重判無期徒刑。可上訴。

這次更審僅針對殺人部分改判，至於強制、侵入住宅、恐嚇危害安全等罪合併判刑1年、得易科罰金36萬5000元部分，以及2個強制性交罪各判刑3年2月、侮辱屍體判刑7月部分，先行定讞，高院定應執行6年5月以及1年（得易科罰金）。而這次更審殺人罪部分的改判，若上訴後定讞，將執行無期徒刑。

張男（36歲）於就讀台大期間參加電玩比賽奪冠，獲得「台大宅王」稱號、畢業後在知名會計事務所任審計員，與當時22歲的林姓女友交往、同居，但半年後女友就打算分手。張男與女友計畫到日本旅遊，盼感情回溫，不料日本旅遊期間，張男竟然對女友施暴，強拍裸照，揚言殺害女友，回國後女友隨即分手。張男情傷後10多天後，竟然在2014年9月間的上午8時許，埋伏在女友租屋處附近，等女友出門上班時，持刀當街砍殺女友47刀，女友當場斃命，張男還親吻屍體，隨即遭逮。

檢方起訴後求處死刑，一審法院認為他具有教化可能，判處無期徒刑。二審審理時，張男與家屬以1263萬元和解，並先支付450萬元，二審因此改判刑21年6月，其中殺人罪從一審無期徒刑酌減為刑期15年。殺人罪部分經最高法院撤銷後，發回更一審，更一審仍判刑15年。

殺人罪部分再經撤銷發回更二審，高院更二審於17日宣判，高院認為，張男雖有同死之意思，但根據扣案資料，仍認定張男為預謀殺人；且經台大醫院鑑定後，認為張男行為時具有辨識能力，並無刑法19條之適用。量刑部分，高院認為，張男雖與死者家屬和解，但死者父母傷心欲裂，和解實不足以彌補其傷痛；而本案乃光天化日之下，於巷道內殺人，且砍殺47刀的過度殺戮行為，對社會治安重大危害，高院因此認為非重懲不足以收警惕之效，因此重判無期徒刑。