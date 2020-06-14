巧遇頭目尿尿「下秒遭拐上車」！女童上學分享：阿公請我幫忙…師聽完嚇傻

記者徐愷昕／花蓮報導

花蓮某部落陳姓頭目在射箭練習後，尿急跑到自己的貨車旁小解，恰巧撞見6歲女童小愛（化名）在旁，竟突色念大發，要求小愛幫忙撫摸自己下體，強制猥褻得逞。小愛上學童言童語和同學分享此事時無意間被老師聽到，事件因此曝光，如今判決結果出爐，陳男被判處有期徒刑3年10月。可上訴。

▲阿美族陳姓頭目一日射箭練習結束，為逞一時性慾竟對6歲女童做出猥褻犯行。（圖／免費圖庫pixabay）

陳姓男子是阿美族某部落頭目，身為部落耆老名望相當高，怎料本應善盡長輩職責呵護年幼稚子的他，卻於一日射箭練習完，為逞一時性慾，對年僅6歲的女童做出猥褻犯行。

據了解，當日結束訓練後，陳男在射箭場外與30多人聚會聊天、吃東西，期間突然很想上廁所，沒有多想就直衝到自己的小貨車旁，恰巧撞見孫女的好朋友小愛。陳男一聽小愛說想聽「小蘋果」（歌名），便一時興起藉機誘拐女童上車，隨後就在車內向她裸露下體，要求小愛幫忙撫摸，小愛不肯，他還威脅「如果不摸，下次就不讓妳跟我孫女玩」。

樂於分享生活的小愛，一日在學校童言童語和同學分享此事，一旁的劉姓班導師聽到後察覺有異，經進一步詢問發現事態不妙，遂趕緊向上通報。

▲陳姓頭目在貨車上裸露下體，要求女童小愛（化名）幫忙撫摸。（圖／免費圖庫stocksnap）

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法庭上陳男辯稱當天他喝醉了，僅知道自己上廁所時女童有在一旁有看他下體裸露，但否認有要求小愛幫忙撫摸。小愛出庭時則證稱，之前有一次在射箭場阿公有邀她上車，請她摸阿公的「梆阿」（阿美族語男性生殖器之意）。

花蓮高分院審理時發現，因小愛與陳男孫女是好朋友，故她都稱呼陳男「阿公」，而法官認為，就算陳男否認犯行，但小愛案發時年僅6歲，正值剛開始探索世界的年紀，對於男女之間的肢體互動及身體撫摸，除非親身經歷，否則難以自行編造或清楚記憶，審結判定陳男猥褻屬實，依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年10月。全案仍可上訴。

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