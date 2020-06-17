影／聯結車台61線翻覆「爛泥綿延百米」　駕駛驚魂：閃小貨車打滑

記者沈繼昌／桃園報導

一輛聯結車17日清晨行經台61線南下桃園路段時突然失控翻覆，車斗上滿載砂石爛泥佈滿近百公尺車道，桃園警方據報趕抵處理，肇事駕駛聲稱是閃避前方小貨車緊急剎車才打滑翻覆，警方為駕駛進行酒測，酒測值為零，駕駛幸運只有右腳扭傷，目前正由公路總局中壢工務段人員清理中，肇事原因仍在調查中。

▲一輛聯結車17日清晨7時許行經台61線快速道路南下38.9公里高架路段失控翻覆，車上爛泥灑滿南下車道無法通行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛聯結車17日清晨7時許在台61線快速道路南下38.9公里高架路段失控翻覆，大園警方趕抵處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局指出，這起聯結車翻覆意外發生在17日上午7時許，地點在台61南下38.9公里處，也就是觀音區草漯高架南下路段，肇事駕駛為41歲陳姓男子，聯結車滿載砂石南下卸貨，行經肇事路段時突然失控翻覆在內側車道，車斗上砂石爛泥散落至橋面近百公尺，導致後方車輛無法通行。

▲一輛聯結車17日清晨7時許在台61線快速道路南下38.9公里高架路段翻覆，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

意外發生後，大園警分局交通分隊立即派員到場處理，並通知中壢工務段派員清理砂石爛泥，並在後方草漯交流道引道車流下交流道，避免南下車流為此壅塞無法繼續南下

肇事的陳姓男子經酒測後酒測值為零，陳姓男子聲稱因閃避前方自小貨車急煞，才會失控打滑，由外側衝至內側車道翻覆；大園警方表示，還好事故發生時後方車輛未追撞，沒有造成更大傷害，至於肇事原因目前正釐清調查中。

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