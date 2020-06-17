台中「酒仙」起乩酒瓶猛砸頭...警花急喊：退駕！　「三太子」驚逃

▲周男酒後鬧事，警方獲報到場壓制。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市周姓男子，17日凌晨於北區一家餐酒館與友人聚會，未料喝到一半竟突然手比蓮花指疑「三太子」上身，還拿起酒瓶往自己頭部猛砸，嚇得店家趕緊報警。台中市第二警分局育才所獲報前往處理，還派出所內警花「漂亮寶貝」周瑜出馬，警方到場發現地上滿是玻璃碎片，向周男疾呼：「退駕退駕！」並壓制上銬，將他帶回所內保護管束。

警方表示，17日凌晨12時34分許，獲報北區中華路二段一處餐酒館內有民眾酒後鬧事，立即調派轄區內育才派出所警網前往查看，到場發現周姓男子（31歲）一手比著蓮花指，一手拿著酒瓶揮舞，店內地板碎玻璃散落一地，為防止衍生意外，周瑜持臂盾上前逼近，由男員警迅速向前將周男手中酒瓶奪走。

▲台中市第二警分局育才所獲報前往處理，所內警花「漂亮寶貝」周瑜也出馬。

警方將周男壓制在地後，因周男仍疑似處於「起乩」狀態，便朝他猛喚：「退駕！退駕！」，隨後將他帶回派出所保護管束，並通知周父到場。周父向警方表示，兒子常會酒醉鬧事，這已不是第一次，造成業者及警方的困擾感到相當抱歉。待周男情緒穩定，警方評估已無自殘或傷人傾向，同日凌晨1時50分許周父將其帶回；業者則表示店內損失較小，不願提起毀損告訴。

第二警分局育才派出所警員周瑜，2017年1月初才到台中市政府第二分局報到，因為她氣質清新、外型亮麗，執勤時常吸引民眾駐足行注目禮，警方拍攝的多支宣傳片中也常看到她的身影，有「漂亮寶貝」之稱。

▲▼漂亮寶貝女警周瑜 。（圖／台中市警局第2分局提供）

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