對4少年摸胸猥褻…抓住生殖器抽動！兒少安置機構生輔員犯15罪下場曝

▲兒少安置機構生活輔導員對4少年摸胸、抓下體，一審遭判刑4年10月。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

記者孫于珊／台北報導

財團法人天主教福利會附設在新北市的兒少安置機構，其中一名練性男生活輔導員，竟涉嫌對4名少年摸胸臀、抓下體等猥褻行為，儘管練男否認犯行，但4少年指證歷歷。台北地院審酌後，依練男犯強制猥褻罪等15罪，判練男4年10月徒刑。可上訴。

判決指出，2017年暑假期間，練男3次利用A少年夜晚害怕，陪他同睡在值班室下舖時，進而將手伸進A少年上衣，撫摸其胸部，再往下一路撫摸，伸進A少年內褲後，撫摸其生殖器。不只A少年落入狼爪，練男多次利用「同睡」機會，對其他少年下手。

2017年10月1日晚間9時許，因B少年觀看恐怖影片後不敢獨睡，練男再次逮到「同睡」機會，將手伸進B少年內褲，撫摸大腿、鼠蹊部，還拍打其臀部。另外，C少年則是被練男抓住生殖器抽動。

此外，2016年10月至2017年10月間，練男在值班室、機構客廳、餐桌旁、曬衣服處所，將D少年壓制在地上或沙發上，再強行將其褲子及內褲褪至膝蓋處後，不顧D少年的打罵抗拒，仍趴在D少年身上，用手拉扯、揉捏其陰囊，強制猥褻行為共有9次。

然而練男辯稱，選擇社工跟生輔員這條路的初衷，就是為了要幫助小孩，可能是他太嚴厲要求小孩，才造成小孩誣告。

練男的辯護人則稱，4少年的指述，前後不一，有許多矛盾不合常理之處，其中3名少年還有偷竊、說謊等紀錄，誠信有疑慮，且監視器都沒拍到，少年之後也是開心跟練男出遊拍照。由於練男原對4少年的管教較寬鬆，後採取嚴厲態度，可能因此使得4少年對練男心有不滿，刻意不實指控，逼練男離職。

法官經查後認為，練男竟利用少年對他的信任與高度依賴，及少年對於管教者畏懼之心，不敢聲張只能隱忍的弱點，對少年假意關愛，實為猥褻行為，還以近乎羞辱的方式猥褻。

法官還說，練男拒認罪，甚至反控4少年行為不檢、說謊成性、誠信有疑，將自身塑造為機構中只能被小孩打而不能打小孩的弱勢，譴責4少年的司法指控是浪費他的人生，嚴重否定被4少年的人格，再次對4少年造成二次傷害，也對4少年的身心發展造成重大影響，因此審酌練男毫無悔意等一切情狀後，從重量刑。

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