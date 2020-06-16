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要求陳其邁「釣魚台辦比賽」　周玉蔻狂酸蔣萬安：你韓國瑜啊

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▲▼立委蔣萬安、行政院副院長陳其邁。（合成圖／記者李毓康 林敬旻攝）

▲蔣萬安更要求陳其邁落實2012年的主張，盡快在釣魚台舉辦一場釣魚大賽。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

針對日本擬將釣魚台改名為「登野城尖閣」等主權爭議問題，國民黨團15日除了要求總統蔡英文登島宣示主權，書記長蔣萬安更要求陳其邁落實2012年的主張，盡快在釣魚台舉辦一場釣魚大賽。對此，資深媒體人周玉蔻表示，「蔣萬安發什麼儍啊，還釣魚大賽咧，你韓國瑜啊。」

日本沖繩縣石垣市議會提議，將釣魚台的行政區住址，由「登野城」改為「登野城尖閣」，引發台日主權爭議。國民黨團書記長、立委蔣萬安15日表示，2012年日本打算將釣魚台國有化，前總統馬英九強硬回擊，派海巡署船艦護漁，當時民進黨立委陳其邁卻說「假如總統要保護釣魚台，就要到釣魚台辦釣魚比賽。」

蔣萬安表示，「請陳其邁副院長落實自己當時的主張，儘速舉辦釣魚台釣魚大賽，我會第一個報名，但我嗆你不敢」、「難道民進黨面對主權被侵犯，連抗議都不敢講，對日本卑躬屈膝，懦弱無能到這個地步，果然是不敢得罪外交部長吳釗燮口中的大哥哥。」

▲王炳忠自訴周玉蔻女士刑事洩密罪及加重誹謗罪案，第二次開庭審理▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲針對蔣萬安的說法，周玉蔻15日在臉書表示「你韓國瑜啊」。（圖／記者屠惠剛攝）

針對蔣萬安的說法，周玉蔻15日在臉書表示，「蔣萬安發什麼儍啊，還釣魚大賽咧，你韓國瑜啊」，態度與語氣相當不以為然，一個小時後甚至引用網友的留言再次發文，「臉友說，蔣萬安應該辦一次DNA大賽」，文章也立刻引起許多網友熱烈討論。

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