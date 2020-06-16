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約摩鐵拍性感照！外拍女模「一杯下肚」遭重壓崩潰…攝影師喊：是要增加迷濛感

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲女模約拍性感照，卻遭攝影師下藥蹂躪，崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台中報導

攝影師阿宏（化名）透過臉書社團認識一名外拍模特兒，2人於是相約摩鐵拍攝，未料，拍攝過程中阿宏色心大起，在女模飲料中下藥想藉機性侵，所幸女模及時對外求援，才得以逃脫報警。法官審理時，阿宏竟辯稱，「要加速迷濛拍照的感覺」才下藥，但法官不採信，判他3年6個月徒刑。

判決書指出，阿宏2017年間透過臉書的攝影社團認識女模，2人相約第一次拍攝後，就互留LINE聯絡，並再度相約摩鐵拍攝。直到2019年3月16日，2人在約定地點碰面後，阿宏先要求女摩到超商買「冰火」，隨後才前往摩鐵。

拍攝過程中，阿宏見到女模的姣好身材，頓時失去理性，竟趁著女模不注意，偷偷在裝有冰火的馬克杯內加入不明助眠劑拿給女模喝。女模喝下冰火後，過沒多久就因藥效發作而精神不濟、身體不適，阿宏見狀後立刻要女模換上自己所提供的衣服，隨後拿出皮手環及眼罩給女模戴上，並假意讓女模在拍照時能躺在床上休息。

女模當下因信任阿宏而戴上眼罩，並身心鬆懈靠著床頭休息，沒想到，阿宏竟趁機脫掉女模內褲後，壓在女模身上試圖性侵。所幸，女模驚覺有異，立刻使勁推開阿宏，邊跑邊拿掉皮手環及眼罩，並打電話給表哥求救，再由摩鐵員工協助報警。

阿宏到案後辯稱，「我是因為要加速迷濛拍照的感覺，所以才在冰火飲料加入助眠劑，後來拍第2套衣服，因為衣服較透明看得到內衣褲，後來拍照時我跟對方詢問要不要戴上手銬（即皮手環）跟眼罩拍照，因為比較裸露引起我的犯意，我就脫下小萍的內褲，再脫下我的外褲及內褲，我是拍到第3套衣服的時候才產生性交的犯意。」

法官審理時調查，發現阿宏與女模相約拍攝時討論的風格是「性感」，過程也沒談到要有迷濛感，不採信阿宏的說詞，勘驗各項事證後，依以藥劑強制性交未遂罪，判他有期徒刑3年6月，但他不服提出上訴。

二審法官事後認為，阿宏過去就有過妨害性自主前科，且仍在緩刑期間，但卻不知悔感，還再度犯案，事後還矢口否認犯行，態度不佳，因此駁回上訴。全案上訴自最高院審理中。

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