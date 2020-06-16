銀行界劉德華涉偷吃偷拍激戰片　妻交出15.8G檔案「心痛！沒勇氣再看」

記者劉昌松／台北報導

人稱銀行界劉德華的某外商銀行林姓副總裁，被妻子指控，不但疑似偷吃小三、小四，還偷拍與其他女性激情影片，存檔高達15.8G，台北地檢署16日首度以妨害秘密案告訴人身分傳喚林妻，林妻當庭交付性愛影片檔，希望檢察官調查清楚。她受訪時也無奈表示，「沒有勇氣再看（影片），他（指丈夫）到現在沒有表示任何歉意，這是我比較心痛的部分。」

▲林妻(左)在律師陪同下，帶著丈夫拍下的激戰片到台北地檢署作證。（圖／記者劉昌松攝）

林妻16日受訪表示，目前已經和林姓副總裁分居中，雖然還沒有談離婚的細節，但2人現在只會為了小孩的事情靠簡訊聯繫。林妻表示，對於丈夫疑似偷吃至少2女、還疑似偷拍與其他女子性交影片，「我比較不解的地方，到現在完全沒有任何歉意或道歉，這是我比較心痛的部分。我之前也去找過小三，她還嗆我『沒有證據不要來告』」。

▲外商銀行林姓副總裁和妻子結婚4年被抓包疑似有小三、小四。（圖為資料照／記者羅志華翻攝）

林妻是在2019年7月間，從丈夫包包內發現旅館牙刷，追問下，丈夫坦承自網路約砲但沒成功，並切結若再犯，同意支付妻子100萬元精神撫慰金。但到了2020年新冠肺炎疫情期間，林妻用先生的電腦上網買口罩時，發現有女子「英文名+姓名」為檔名的資料夾，共15.8G的性愛影片，甚至連自己也在其中。

據了解，林妻提告指出，丈夫這些影片從2009年起一路到婚後，顯示丈夫外遇偷吃，從檔案名查出小三、小四的身分，其中小四也是在同間外商銀行界工作，影片中還有其他女子，疑似被偷拍，有被害人嬌喊「不要拍啦」，林男把相機放一旁，但繼續錄製，還有1名女子疑似神志不清遭撿屍。

▲2人現在已經分居。（圖為資料照／記者羅志華翻攝）

林妻在律師協助下控告丈夫除涉嫌和小三、小四通姦外，另外涉及妨害秘密偷拍、趁機性交罪部分，目前都在檢警偵辦中，16日林妻接受檢察官訊問約半小時後表示，再補交了部分檔案給檢察官，希望檢察官能查清楚。至於通姦罪已在5月間被大法官宣告違憲除罪，對此，林妻律師表示，請檢察官依法處理。

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