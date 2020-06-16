快訊／誆聽唱歌治肺炎！中華中正黨「少龍」涉性侵女信徒　檢起出8000萬贓款

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北地檢署會同刑事警察局破獲一起宗教詐欺、妨害性自主案，經查，自稱道主的「少龍」徐男、李姓秘書在新冠肺炎期間惡意散播謠言，指稱患者只要聆聽「少龍」唱歌，並且加入「中華中正黨」即可治癒，並以此詐財逾千萬元，還騙取單身女信徒以「靈修」為名，強制猥褻得逞，全案偵破後查獲贓款8000萬元，目前徐、李2嫌已先行解送台北地檢署偵辦。

▲中華中正黨少龍再度被捕，查扣現金8千多萬。（圖／記者張君豪攝，下同）

檢警調查，自今年3月份起，陸續接獲被害人報案，指控以徐嫌為首的華興靈修中心涉嫌詐騙，且金額高達千萬元。檢方獲報後立即組成專案小組，並由北檢主任檢察官黃珮瑜指揮偵辦。

經深入調查，發現該集團以宗教理念作為掩護，陸續於民國80年至90年間在台北、台中、高雄等地開設道場，並廣收信徒；其中徐嫌自稱為「道主」、「五教共主」、「主人」、「師父」等，而信徒則必須以「僕人」自稱，教中鼓吹怪力亂神，且徐嫌不斷灌輸「唯我獨尊」觀念，要求信徒相信末日預言，宣稱地球將於2012年毀滅，因此需要購買各式物資攜往靈性世界，同時徐嫌又言「末日將至，錢財無用」，鼓吹信徒捐款給道主消災解厄。

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專案小組追查，除了利用信徒恐懼詐騙吸金外，徐嫌還在靈修中心內成立「仙女班」，招收20至30歲的年輕單身女信徒家入，交由秘書李嫌進行管理，並頒布「道宮宮女新生活規則」、「道主教化」、「道主開示」等文章作為內部規範，同時嚴格控制生活，禁止女信徒與親友聯繫，並施以強制猥褻得逞。此外，不具中醫師資格的徐嫌還長期私自開立處方箋授予信徒，並讓信徒自行抓藥服用。

檢警長期蒐證後，今（16日）見時機成熟，兵分四路前往道場、居所實施拘提搜索，並起出新台幣8000萬元現金、帳冊、藥單、仙女班法則、太空梭模型等贓物，全案依照詐欺、妨害性自主、醫師法等罪嫌將徐、李2人解送台北地檢署偵辦。

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