「黑衣人」夜闖台南86東西向快速道　車主急閃驚嚇指數破百…警依法告發！

▲台南86東西向快速道路6月15日深夜10時17分許，突有1名黑衣男子闖入車道，民眾駕車行經該處發現急閃，驚嚇指數破百。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南86東西向快速道路6月15日深夜10時17分許，突有1名黑衣男子闖入快速道路，有民眾駕車行經該處發現急閃，驚嚇指數破百！並PO文在臉書《爆料公社》上，提醒用路人小心，台南市警六分局指出，該男子精神不穩，腳部受傷，已請家屬帶回，並依法告發。

有網友PO文指出，當時自台南市南區黃金海岸開上86東西向快速道路往國道1號方向行駛，孰料，開到一半時，突然出現一名黑衣人衝到路中央，雙手攤開以大字型的方式，試圖擋住行經車輛，所幸網友反應快轉動方向盤急閃而過，才未釀成傷亡。

網友將事發影片曝光後，表示「此人在車道上擋車。差點出人命。不知道警察抓到沒........大家請小心...已報警」，引起眾多討論，許多人都看傻眼，直呼「恐怖」、「真嚇人」、「驚險一瞬間」、「他是人嗎？」、、「這太扯了啦」「先不說他是不是真的要求援，但是要求救用這種方式太可怕了，沒准還會害其他用路人賠上性命！」

台南市警六分局灣裡派出所所長陳威佑指出，案發時警方據報有人闖入台南86東西向快速道路，馬上派員查處，警方發現該男子疑似精神狀況不佳，腳上受輕傷，立即通報消防局派救護車到場，救護員協助救護包紮，並通知家屬到場。

▲台南市警六分局灣裡派出所所長陳威佑說明查處狀況。

該男子對警方詢問為何闖入快速道路不願回應，警方鑑於其精神狀況不佳，且腳受傷，先請家屬帶回照料休息，再另請他到所說明相關原因。此外，警方將持續加強台86線上的巡邏與交通維護，以免類此情勢發生。

警方說，本案行為觸犯道路交通管理處罰條例第78條，警方將依法告發處理，並呼籲民眾勿擅自穿越車道。另外提醒各位駕駛人夜間行車、視線不佳時，記得降低速度，並遵守速限，一旦遇突發事件，才有充裕時間可立即應變。

弱酸性呵護敏感肌、泡沫細緻減少拉扯肌膚