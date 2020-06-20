防範十足目虹彩病毒　黃偉哲視察關心台南養蝦場

▲台南市長黃偉哲親自前往位於南區的養蝦場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

面對來勢洶洶的十足目虹彩病毒，台南市長黃偉哲相當關心國內此次疫情，除已指示農業局動保處強化各項防疫工作之外，黃偉哲20日偕同農業局長謝耀清親自前往位於南區的養蝦場，瞭解及關心蝦場養殖狀況及防疫工作的進行。

台灣的草蝦養殖曾經在1980年代因量產及技術居全世界之冠，而被譽為「草蝦王國」，可惜在1988年隨即因為草蝦桿狀病毒造成草蝦大量死亡，草蝦王國從此殞落，許多業者紛紛改為養殖其它蝦種，殊不知又遇到白點病毒大爆發，而今年今年面對十足目虹彩病毒，再次考驗著我國養殖產業。

台南市長黃偉哲表示，國內已經有7個縣市螯蝦場及白蝦場檢出十足目虹彩病毒本土案例，台南市配合中央進行抽驗，共檢測1場泰國蝦及8場白蝦，檢驗結果均未檢出病毒。其實蝦子是台南重要的經濟養殖物，同時也是台灣重要養殖物，因十足目虹彩病毒侵襲，大家都非常緊張，所以農業局要和農委會配合來研究防治方式阻止病毒侵襲，以免影響產業很大。



黃偉哲呼籲，雖然台南未檢出十足目虹彩病毒也没有傳出疫情，但養殖漁民朋友們絕對不能掉以輕心，十足目虹彩病毒感染白蝦死亡率可達到八成，務必要加強各項防範工作，包括：1、慎選健康好蝦苗，購入時隔離二週再放養。2、人車進入要管控，器具勤消毒，避免病原侵入。3、定期監控水質，確保養殖環境穩定。 4、每日觀察蝦隻活力及健康狀況，發現異常立即送驗及處理。





台南市政府農業局動保處表示，已經製作了防疫宣導單張寄給台南市所有養蝦漁民，請漁民朋友務必要依照上面所列的防疫指引，落實各項防疫措施，讓疫情不要在台南發生，漁民朋友如果有任何防疫上的問題都可以打宣導單上面的電話詢問動保處。



農業局長謝耀清表示，台南市蝦類養殖產量每年約3700公噸，產值約7.5億，為國內重點養蝦地區，中、白蝦戶262戶（混養）、飼養面積為247公頃；泰國蝦20戶（混養）、飼養面積為16公頃，安南、七股、北門、學甲等地是台南市蝦類養殖主要區域。

另外，要防範病毒入侵，要做到選好苗、養好水、勤消毒這幾個重點防疫工作，農業局也將持續監控虹彩病毒，為養殖漁民做好把關，守護養蝦產業的安全。



農業局表示，十足目虹彩病毒不會感染人，民眾不必恐慌，農業局動保處將配合中央政策持續進行本市養蝦場十足目虹彩病毒防疫監測工作，並加強養殖場生物安全防疫輔導，陸續辦理宣導講習等防疫工作。漁民朋友們如有任何養殖疾病防治的疑問，可電洽動物防疫保護處（06-6322899分機12或22或電洽忠義辦公室：06-2130958），將有專人提供諮詢服務。

票據換幣