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滷味180之爭解決了！　台南市消保官稽查傳統麵店價格「明標」ok！

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▲台南市政府消保官，特稽查坊間傳統麵店是否明確標示價格，結果皆清楚標示售價。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府消保官，特稽查坊間傳統麵店是否明確標示價格，結果皆清楚標示售價。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市有老字號麵店，遭民眾於台南爆料公社臉書爆料指出滷味價格未標示，消費點2個海帶、1顆滷蛋及一塊豬耳朵要價180元，相當不合理，店家則強調是滷味真材實料，對於價格標示部分會改善，避免再造成消費者誤解，市府消保官特稽查坊間傳統麵店是否明確標示價格，結果皆清楚標示售價。

據了解，黃偉哲市長獲悉此事表示，店家應明確標示麵食、滷味等商品價格資訊，消費者才好決定是不是購買，並指示法制處應查核輔導業者標示價格，讓消費資訊公開透明。黃偉哲市長更進一步指出，台南是美食之都，不少觀光客及在地市民對傳統牛肉麵、陽春麵等具有台南在地特色的麵點情有獨鍾，店家更應該給消費者一個安全、可靠及誠信的消費環境，減少因價格標示不清產生的消費爭議，提升台南市的觀光形象，創造多贏。

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▲台南市政府消保官，特稽查坊間傳統麵店是否明確標示價格，結果皆清楚標示售價。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為落實黃市長保障消費者權益的政策，法制處消保官於18日會同衛生局至台南市南區、東區、北區、中西區、永康區、新營區等多家傳統麵店稽查，各店家就麵點、湯品及各式魯味等品項皆清楚標示售價，而原先滷味售價未標示的店家，經市府發函通知改善後，現場稽查時也已製作價格表明確標示。

市府呼籲，不論傳統麵店、台南市在地美食及商品業者，應充分揭示商品價格及相關標示，贏得消費者之信賴。而消費者於享受美食之餘，亦應考量美食、價格的接受程度再行消費。對於未標示售價或標示不完整之商品，應拒絕購買，以行動抵制不肖業者。另外充實消費資訊，貨比三家不吃虧，聰明合理的消費。為維護台南美食之都的盛譽，市府輔導查核店家充分揭露消費資訊的努力與決心不會改變，未來將不定期查核轄區業者，希望在地業者與消費者能共同打造和諧的消費環境。法制處也提醒消費者，如發現有商品售價標示不清或未標示的情形，可撥打「1950」消費者服務專線。更希望業者愛惜商譽，公開標示價格等相關商品資訊，讓童叟無欺誠信經營的店家成為台南古都最美的風景。

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