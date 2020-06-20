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台南出現今年首例日本腦炎確定病例　衛生局：民眾務必加強防蚊措施

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▲台南市出現今年首例日本腦炎確定病例，台南市衛生局已前往高風險環境周邊懸掛捕蚊燈，進行誘捕病媒蚊等防治措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市出現今年首例日本腦炎確定病例，台南市衛生局已前往高風險環境周邊懸掛捕蚊燈，進行誘捕病媒蚊等防治措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市出現今年首例日本腦炎確定病例，個案為40多歲男性，居住台南市歸仁區，於 6月9日開始出現反覆高燒、頭痛、倦怠等症狀，13日因意識改變至成大醫院急診就醫，轉入加護病房現插管治療中，20日經衛福部疾管署綜合研判結果為日本腦炎。

台南市衛生局調查，個案平日活動地點以住家及工作地為主，住家附近1公里範圍內即有豬舍及水稻田等高風險環境，研判感染地可能為居住地附近，衛生局已前往高風險環境周邊懸掛捕蚊燈，進行誘捕病媒蚊等防治措施，加強對附近民眾之衛教宣導。

請繼續往下閱讀...

依疾病管制署歷年流行病學資料顯示，台灣日本腦炎病例主要發生於每年5月至10月，6月至7月為流行高峰。國內傳播日本腦炎病媒蚊主要為三斑家蚊、環蚊家蚊和白頭家蚊，日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，而豬為病毒的主要增幅宿主。

▲台南市出現今年首例日本腦炎確定病例，台南市衛生局已前往高風險環境周邊懸掛捕蚊燈，進行誘捕病媒蚊等防治措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

感染日本腦炎者可能會出現急性神經症狀，如發燒、頭痛、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、腦膜刺激症狀及精神症狀（譫妄、意識不清）等，嚴重者可能導致死亡，致死率達20-30％，感染日本腦炎容易遺留嚴重的神經性或精神性後遺症。

日本腦炎目前尚無治療藥物，疫苗接種是最有效的預防方法，通常小孩及老人感染後較容易發生臨床症狀；我國自2017年5月22日起改採用細胞培養之日本腦炎活性減毒疫苗，目前整年提供疫苗接種，年滿15個月的幼兒，應接種第1劑，間隔12個月再接種第2劑；成人若居住或工作場所鄰近豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點或旅遊民眾，有感染之虞的成人，其未曾接種或接種史不明者，亦建議自費接種日本腦炎疫苗。

市長黃偉哲十分重視公共衛生工作，呼籲市民日本腦炎個人防護措施很重要，應儘量避免在黃昏及黎明時分等病媒蚊活動高峰期於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動；在戶外活動時應穿著淺色長袖衣褲，避免蚊子叮咬，或使用衛生福利部核可之防蚊藥劑，家中的門窗安裝紗門紗窗，並於睡覺時使用蚊帳。

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