傻女網交「淚訴有婦科病」　遭假醫「一桿進洞推藥治療」激戰2次…驚覺完蛋！

▲劉女遭到性侵二次後，才驚覺事態不對。（圖／示意圖／pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

不少女性在炎熱夏天都會出現婦女病，江蘇一名女子在網路上認識一名自稱可以治療「婦科疾病」，加上兩人相談甚歡，決定相約見面和治療，未料男子藉著自己所拿的藥膏，提到要抹在陰莖上面「推進」，趁機兩次性侵，女子事後驚覺自己根本不是被治療，而是被侵犯，憤而報警。

根據《鳳凰新聞網》報導，2019年男子蘆桂金自交友軟體「陌陌」上，認識一名劉姓女子，兩人在聊天過程中，蘆男得知劉女有婦科疾病，於是對女方謊稱自己當過醫生，可以幫助治療。不久後兩人見面，相約在蘆男家中，蘆男當時準備的僅是金黴素藥膏，當下直接塗抹在劉女的生殖器官上，並要求隔天「再復診」。

隔日，劉女應約再到蘆男家中，蘆男食髓知味的表示，「要將藥膏塗抹在自己的陰莖上，然後將藥物『推入』女方的陰道中，這樣才能達到治療的效果，且還要將精液與藥膏混合塗抹在外陰部，這樣效果才能完全發揮」。當下劉女竟聽信蘆男之詞，兩人發生關係。隔了三天，劉女再度跟蘆男約在旅館內「接受治療」，完事後，劉女才驚覺自己根本是遭到性侵。

劉女報案之後，警方隨即逮捕蘆姓男子。到案後蘆男坦言自己性侵女子，並且清楚交代過程。檢方遂以強姦罪起訴蘆男，判刑三年至三年六個月。

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