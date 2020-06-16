獨／畢業紀念冊「胸部、屁股、三角洲」全露！女同學怒：花300買你露點集？

▲高雄一所高中畢業紀念冊出現不雅照片（為保護學生已變色、馬賽克） （圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市某所高中職的畢業紀念冊當中竟然出現了「不雅」照片，其中最誇張的是，有一群男同學在廁所集體全裸，只有遮住第三點，讓拿到這本畢業紀念冊的女同學相當傻眼，直呼：「我花300塊買你的露點集，也太詭異！」

畢業紀念冊原本應該是紀錄高中生活的快樂點滴，沒想到學生卻把裸照也給放進來，其中有一張是9位同學一字排開，有人裸體、也有人是褲子拉下，只用雙手遮住私密部位；還有男同學以仰臥起坐的姿勢，用角度遮住第三點，還有人的胯下隱約可看見「黑色地帶」，最後一張則是手機螢幕顯示女性嘴唇，還把手機放在胯下，不少家長看到誇張的畢業紀念冊後，一通電話打到教育局告狀，沒想到校方最初態度竟是「尊重學生」，還說黑色地帶只是「陰影效果」。

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▲學生雙腳打開，手機螢幕疑似為女同學嘴巴。（為保護學生已變色、馬賽克） （圖／地方中心翻攝）

對此，有其他科系的女同學出面向《ETtoday新聞雲》記者控訴，當初聽到老師們在討論時，自己根本就不想去翻來看，爸媽知情後也有問到，畢冊怎麼會這樣搞？A同學表示：「我連看都不想看！很不舒服，而且濾鏡用的很噁心，灰灰、髒髒的，顆粒感又很重！」A同學又說，這件事情已經炒到全校都知道，聽說有老師去問他們（照片當事人）的想法，但他們認為沒什麼大不了，還說，為什麼是女生把這件事爆出來？

▲男同學以仰臥起坐姿勢，用角度遮住第三點。（為保護學生已變色、馬賽克） （圖／地方中心翻攝）

▲男同學裸上身，下體露出黑色陰影。（為保護學生已變色、馬賽克） （圖／地方中心翻攝）

「就是不舒服阿！」A同學表示，自己班上在製作畢業紀念冊時，老師也有特別叮嚀，不可放露點照或是色情照等，但沒想到別班卻有這麼誇張的事情出現，認為校方沒有仔細審查照片內容，讓A同學直呼：「我花300塊買你的露點集，也太詭異！」B同學則是直接點名，認為「腳張開，放女生嘴巴」那張讓人很不舒服，媽媽知道這件事情之後，也非常生氣，甚至叫她去退費。

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