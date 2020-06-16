雄中學弟爽喊3個字　陳其邁開口笑！點頭比X指：明天也會有我的畢業典禮

▲陳其邁回到雄中參加學弟畢業典禮，受到學弟熱烈歡迎 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

行政院副院長陳其邁回到高雄參加學弟，也就是雄中畢業典禮，才一上台今年畢業生可以說是給足面子，不但拿出兩年前參選的旗幟之外，還搬出了陳其邁的高中照片，甚至還喊出：「市長好」，讓陳其邁微笑點頭，伸出食指往前比了比，表情讓人玩味，不過不知道是不是學弟的熱情讓陳其邁感到溫暖，一時間也脫口而出：「明天也會有我的畢業典禮」。

陳其邁16日一早就來到雄中參加畢業典禮，一進場就先受到學弟們的熱情歡迎、尖叫，隨後上台致詞，才一開口問好，底下的學弟們直接就喊起了：「市長好」，這一句話算是給足了學長溫暖、面子，讓陳其邁當場都笑了出來，但一時間不知道該怎麼接，只好食指往前比、點頭，才接下去：「引擎發動了嗎？My name is 邁邁」。

▲陳其邁回到雄中參加學弟畢業典禮，脫口而出：明天我也會有我的畢業典禮 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳其邁在跟學弟致詞的7分鐘當中談到：「明天也會有我的畢業典禮，我相信做為雄中人，面對失敗、面對挫折，倒下去馬上爬起來，就算爬不起來，用爬的，我們也要達到我們的目標，所以跟大家相約，明年我們在那一棟紅樓見」。面對學長，學弟們絲毫也不會掩飾自己的熱情與支持，有人拿出兩年前競選旗幟來加油，同學說：「因為相信他」，也有同學舉出陳其邁高中時期的照片看板來表示」。

▲學弟拿出陳其邁高中時期的照片當看板，讓陳其邁笑得有點尷尬，求可以換照嗎？ （圖／記者許宥孺攝）

▲學弟拿出陳其邁高中時期的照片當看板，讓陳其邁笑得有點尷尬，求可以換照嗎？ （圖／記者許宥孺攝）

事後陳其邁離開被媒體問到剛剛提到的自己畢業典禮，陳其邁回答：「我做任何事情，當我下了決定，我就是會展現我的決心，勇往直前」。也有記者問到名嘴說是躺著選，他則是回答：「我本來做任何事情，都是實實在在、腳踏實地做事情的人；努力到最後一分鐘，努力到最後一秒鐘，這是我對自己的要求，也一向如此」。最後記者補問：「有信心得票數回超過上次得票嗎」？陳其邁強調：「只有更好，沒有最好。讓台灣或者是高雄更好，這是我一輩子努力的目標」。

▲陳其邁回到雄中參加學弟畢業典禮，脫口而出：明天我也會有我的畢業典禮 。（圖／記者吳奕靖攝）