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獨／慘烈現場！高雄夢時代「飛天警車」身分真相曝光　所長回應了

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▲▼ 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄員警急送嫌犯至地檢署，因不熟悉路況導致車子飛起來 。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市前鎮區15日晚間驚傳一起飛車事件！有網友以行車紀錄器錄下，一輛警車以飛快速度行駛在時代大道上，經過了成功路口後，車子卻突然騰空飛躍，再向下摩擦柏油路，現場馬上竄出一陣白煙，不過警車駕駛速度絲毫不受影響，仍持續向前開，驚悚飛車畫面讓人以為在拍電影，《ETtoday新聞雲》記者循線找到事主，現在真相也水落石出了。

▲▼ 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄員警急送嫌犯至地檢署，因不熟悉路況導致飛子飛起來 。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）

警方指出，這輛警車是小港區大林派出所警車，2名員警在轄區查獲一件毒品案，因此駕車要將嫌犯載往地檢署偵訊，不過在解送途中，這名嫌犯突然藥癮發作不斷掙扎哀號，所以車上2名員警加快行駛速度，要將嫌犯送往地檢署偵辦。

由於行經路段屬於前鎮警分局轄區，駕駛車輛的員警不熟悉該路段路況，在路念高低差的狀況下，加上高速行駛，造成行駛過程中發生一段騰空飛車插曲，所幸巡邏車車況並無異狀，車上人員也沒有受傷，2名員警也已順利將嫌犯帶往地檢署偵訊。

據了解，大林派出所長並不知道該輛警車零件有掉落，16日上午將會將開子開往汽車保養廠檢查車損。

▲▼員警不熟悉路況，造成警車摩擦柏油路留下大面積凹凸痕。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼員警不熟悉路況，造成警車摩擦柏油路留下大面積刮傷。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼員警不熟悉路況，造成警車摩擦柏油路留下大面積凹凸痕。（圖／記者吳奕靖攝）

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