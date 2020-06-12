獨／高中畢業紀念冊「滿滿露點寫真」　校方性評委：哪有？黑黑是陰影

▲高雄一所高中畢業紀念冊出現男同學不雅照片（為保護學生已變色、馬賽克） 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市一間高中的畢業紀念冊當中，竟然出現了「不雅」照片，甚至還有一群學生集體全裸，只有遮住第三點，這些照片讓畢業的女同學是受到驚嚇，難以置信，甚至有家長氣到狂打電話到教育局告狀，校方一開始的態度是「尊重學生」，最後召開性平會，被會議中委員開轟10多分鐘，一度飆出「睜眼說瞎話」，最後學校才緊急決議用「貼」的方式來平息爭議。

畢業生拿到畢業紀念冊，開心打開來看，但卻看到了裡頭有別班男同學的裸照，真的是火大了，這起案件就發生在高雄市一間高中的今年度的畢業紀念冊當中，仔細看看有幾張似乎不太雅觀，有一張是男同學全裸躺在地上，然後腳彎曲，手比讚，看起來就相當開心。另外還有一張也是裸照，但這一張就是正面，在胯下還隱約出現「黑色地帶」，似乎有露毛的視覺效果，知情人士說：「之前還說是陰影」。

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▲高雄一所高中畢業紀念冊出現男同學不雅照片（為保護學生已變色、馬賽克） 。（圖／地方中心翻攝）

還有一張照片是大合照，這張照片裡頭的男學生分成兩排，全部全裸之外，另外還不忘用手遮住了下體第三點。最後有一張雖然不是裸體，不過卻是打開雙腿，放了手機，不過手機螢幕卻是一張疑似女性下體的照片，知情人士說學校的畢業班女同學看到這些照片，根本就是氣壞了，也覺得很不可思議「怎麼會這個樣子」，而放上裸照的學生說：「青春不要留白」，但是消息傳到家長耳朵，家長開罵也打電話給教育局「告狀」。

為了這件事，學校召開性平會議，據知情人士說：「因為有老師說這沒有什麼，這哪有露毛，這沒有什麼嘛！這哪有睪丸，沒有嘛！這擺明了就是性騷擾，而且這麼多照片，都是今年最重要的出版品，沒有審核就出去，所有的閱聽人都可以來告你們性騷擾」。

▲高雄一所高中畢業紀念冊出現男同學不雅照片（為保護學生已變色、馬賽克） 。（圖／地方中心翻攝）

最後校方緊急決定要用「貼」的方式來處理這些有爭議的照片之外，同時回收「電子版」畢業紀念冊，之後會成立審查小組，凡是學校所有公開發行刊物皆會進行審查。

【校方回應內容】

一、本案校方於109年5月17日知悉後，隨即依據「性別平等教育法」之規定於24小時內進行校安通報。

二、學校於5月22日召開性別平等教育委員會，決議如下：

(一)爾後會成立審查小組，凡是學校所有公開發行刊物皆會進行審查。

(二)加強學生性別平等意識教育。

(三)畢業紀念冊全數回收，將不雅照片部分用貼紙遮罩。

三、教育局已責成學校同時鼓勵學生如發生校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件，被害人可以依據「性別平等教育法」的規定申請調查，以維護當事人的權益。校方表示目前無人提出申請調查。

四、另教育局將督促學校爾後相關紀念冊或文宣等資料，須建立檢核機制，加強把關。

▲高雄一所高中畢業紀念冊出現男同學不雅照片（為保護學生已變色、馬賽克） 。（圖／地方中心翻攝）