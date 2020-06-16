要命這2下！高雄「飛天警車」內部畫面曝　員警嚇喊：要去收驚了

▲高雄員警急送嫌犯至地檢署，因不熟悉路況導致車子飛起來 。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市前鎮區15日晚間驚傳一起飛車事件！有網友以行車紀錄器錄下，一輛警車以飛快速度行駛在時代大道上，穿越輕軌道路後，車子卻突然騰空飛躍，落下時摩擦柏油路竄出一陣白煙，不過警車駕駛速度絲毫不受影響，仍持續向前開，驚悚飛車畫面讓人以為在拍電影；經《ETtoday新聞雲》記者逐步追查，發現這輛警車為小港大林派出所巡邏車，現在事發當時車內畫面也曝光了。

該輛巡邏警車行經時代大道與成功路口時，正準備穿越輕軌鐵道，但員警不熟悉該路段路況，在路面高低差的狀況下，造成車輛顛簸騰空飛起再重落地，還反彈了一下，底盤擋泥板瞬間噴飛，從車內行車紀錄器也清楚可見當時事發經過。

▲▼高雄飛天警車騰空飛起又墜落，車內視角曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方指出，這輛警車是小港區大林派出所警車，2名員警在轄區查獲一件毒品案，因此駕車要將嫌犯載往地檢署偵訊，不過在解送途中，這名嫌犯突然藥癮發作不斷掙扎哀號，當時駕駛車輛的是較年輕的員警，因為擔心後座的學長壓不住嫌犯，所以才加快行駛速度，要趕緊將嫌犯送往地檢署偵辦，所幸車內人員均無受傷。

而這段完整影片也在網路上瘋傳，事後駕駛該車輛的年輕員警也嚇得表示：「要去收驚了！」目前該輛警車已送往汽車保養廠檢修，初步檢視外觀，僅前保險桿有擦痕、底板前翼破裂，其餘部分並無明顯外觀損傷，這也讓員警私下大讚：「根本是神車！」

▲高雄市小港分局大林派出所飛天警車曝光 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲員警不熟悉路況，造成警車摩擦柏油路留下大面積凹凸痕。（圖／記者吳奕靖攝）