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北京疫變！出入管制再升級　嚴控高風險人員離京

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲北京嚴控與新發地疫情相關的高風險人員離京。圖為北京機場管制。（示意圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

近日北京新冠肺炎疫情復發，11到15日累計確診106起病例，全市進入緊急狀態，並對高風險地區進行「戰時管制。」據北京疫情防控工作領導小組昨日下午召開會議，決定要「嚴控高風險人員離京，已出京的要及時通報當地」，以防止疫情擴散。

這是繼湖北武漢4月8日解除封城、吉林舒蘭相關疫情近期趨緩後，中共中央再次重啟對疫情高風險地區人員的出入管制。

▲▼北京,醫院,檢疫,核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

▲北京多地調高疫情風險等級，並進行大規模病毒核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

該會議強調，要嚴格重點部位和重點人員的管控。對確診病例密接者進行集中醫學觀察，對有確診病例的農貿市場、菜市場等周邊小區嚴格封閉管理，做好生活服務保障，對小區居民進行居家觀察並核酸檢測。

同時，要嚴控高風險人員離京，已經出京的要及時通報當地，防止疫情擴散；從嚴加強社區防控工作，加強集中醫學觀察點管理，做好學校防疫工作，公共交通、地鐵要控制滿載率，乘客要佩戴口罩。

事實上，因北京市疫情復發，近日大陸已有遼寧大連、江蘇蘇州、山西呂梁、黑龍江大慶、遼寧丹東等地衛健委、疾控中心提醒，居民非必要，切勿前往北京，另亦有多地區，要求自北京疫情中、高風險地區入境人員，需進行14到21天的隔離觀察。

大陸國務院疫情風險等級查詢程序顯示，截至6月15日，北京市有1個高風險地區：豐台區花鄉地區；還有22個中風險地區：西城區月壇街道、金融街街道，豐台區西羅園街道、新村街道、太平橋街道、盧溝橋街道，大興區林校路街道、高米店街道、西紅門地區，房山區長陽鎮、東城區天壇，海淀區永定路、青龍橋街道，朝陽區十八里店，大興區龐各莊鎮、黃村鎮、大興天宮院街道、觀音寺街道，豐台南苑街道、盧溝橋鄉、大紅門街道，石景山八寶山街道。

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