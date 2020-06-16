河北新增本土確診4例「都和北京有關」　多地緊急布控應對

▲北京再次爆發疫情。（圖／記者任以芳攝）

記者鄭思楠／綜合報導

河北省2020年6月15日0-24時新增報告新型冠狀病毒肺炎確診病例4例，其中，雄安新區安新縣3例（2例為北京市確診病例的密切接觸者，1例為本地確診病例的密切接觸者），定州市1例（為北京市新發地市場經營者）；新增境外輸入無症狀感染者1例，無新增死亡病例，無新增疑似病例。

截至6月15日24時，河北省現有確診病例7例，累計治癒出院病例322例（含境外輸入10例），累計死亡病例6例，累計報告本地確診病例325例、境外輸入病例10例，現有疑似病例0例。尚在隔離醫學觀察的密切接觸者150人。尚在醫學觀察無症狀感染者5例（境外輸入4例）。

前一天，河北省衛健委通報，2020年6月14日0-24時，河北省新增報告新型冠狀病毒肺炎確診病例3例（都是北京市6月11日新增本地確診病例的密切接觸者），新增無症狀感染者1例（是北京市6月11日新增本地確診病例的密切接觸者）。

連日來，河北保定、唐山、廊坊、張家口、衡水、承德等多市发布疫情防控通告，要求過去兩周內有過北京新发地市場行程的居民報告信息。其中，保定13日召開全市疫情防控調度會，強調該市迅速進入戰時狀態，啟動戰時機制。該會議指出，保定毗鄰北京，貨運往來、人員往來十分密切，必須高度警覺，立即行動。

大陸國家衛健委16日通報，大陸15日新增40例，包含境外輸入8例，本土病例32例，本土病例中北京27例，河北4例，四川1例，累計死亡4634例，累計確診83221例。

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